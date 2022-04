बसों की हालत चलने लायक नहीं, नियमों को ताक पर रखे हैं ऑपरेटर, हिदायत के बाद भी नहीं सुधरे हालात

खंडवा. यात्री बसों का हाल कुछ ऐसा है कि सब गठजोड़ से चल रहा है। महीनों से यहां कंडम बसें परिवहन विभाग से परमिट और फिटनेस लेकर चलाई जा रही हैं। लेकिन जिम्मेदार कार्रवाई के लिए आगे नहीं आ रहे। पत्रिका ने अब कुछ और बसों पर अपनी नजर की है। जब गौर से देखा तो पता चला कि बस का इमरजेंसी गेट खुलेगा भी या नहीं कोई ग्यारंटी नहीं। ज्यादातर बसों के इमरजेंसी गेट खुद इलाज को तरह रहे हैं। कुछ बसों में रस्सी से गेट बंधे हैं तो कुछ में इमरजेंसी गेट पर ही बस का स्टेपनी पहिया टिका कर रखा गया है। ताकि आपात िस्थतियों में इमरजेंसी गेट का फायदा भी ना मिल सके।

हालात और खराब हैं

अब तक बसों में ऊपरी खामियां नजर आ रही थीं। लेकिन गौर करने पर पता चला कि जोड़ जुगाड़ से यहां बसें चल रही हैं। बस क्रमांक यूपी 77 एन 3501 का इमरजेंसी गेट सड़ चुका है और हो सकता है वह खुद खुलकर कुछ दिनों में बस से गिर जाए। बस क्रमांक एमएच 04 एफके 0376 का इमरजेंसी गेट रस्सी से बंधा मिला। अंदर देखा तो बस में इमरजेंसी गेट से टिकी स्टेपनी रखी थी ताकि गेट जरूरत पर खुल ही ना सके। एक और बस नंबर 1432 में शुरू का नंबर ही मिटा था। इस बस की बैक लाइट टूटी और इमरजेंसी गेट कंडम हाल है।

आखिर क्या देखते हैं अफसर

अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने अपनी कमी छिपाने के लिए बस मालिकों की बैठक लेकर उन्हें चेता तो दिया लेकिन कभी इस बात पर गौर नहीं किया कि कंडम बसों को फिटनेस आखिर कैसे मिल गई? इसके लिए जिम्मेदार कौन हैं और अगर कोई हादसा इन जर्जर बसों में होता है तो यात्रियों की जान के जोखिम के लिए जिम्मेदार कौन होगा?

यात्रियों की मजबूरी

खंडवा शहर से देहात इलाकों में जाने वाली जर्जर बसों को जांचने वाले अधिकारी एसी चेम्बर में बैठकर कागजी घोड़े दौड़ा रहे हैं। इन बसों का भौतिक सत्यापन करने की जरूरत है ताकि यातत्री मजबूर होकर जान का जोखिम ना उठाएं। यातायात पुलिस की जांच में इस बात का खुलासा हो चुका है कि कंडम बसें परिवहन विभाग से परमिट और फिटनेस लेकर दौड़ रही हैं।

No guarantee whether emergency gate will open or not