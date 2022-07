मानक से तीन गुना ज्यादा अमानक पॉलीथिन बाजार में खप रही

फुटकर कारोबारी खरीद रहे सस्ती पन्नी, प्लास्टिक कारोबारियों के ग्राहकी हुई कम, दीगर जिलों से आ रही अमानक पॉलीथिन

खंडवा. अमानक पॉलीथिन का पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। लेकिन मानक से तीन गुना ज्यादा अमानक पॉलीथिन बाजार की फुटकर दुकानों पर चलन में है। अमानक पॉलीथिन कहां बन रही और किस तरह सप्लाई हो रही इसके बारे में भी जिम्मेदार जानते हैं। लेकिन कार्रवाई का आंकड़ा कागजों में सजाने के लिए सिर्फ स्थाई दुकान वाले व्यापारी पर निशाना साध लिया जाता है। जबकि हकीकत यह है कि फुटकर दुकानों में फुटकर तरीके से ही अमानक पॉलीथिन खपाई जा रही है। प्लास्टिक कारोबारी बताते हैं कि बाजार में खप रही अमानक पाॅलीथिन पर पूरी तरह अंकुश लग जाए तो मान पॉलीथिन की बिक्री में तीन गुना इजाफा हो जाएगा।

डंडे- पैसे की मार का डर

एक कारोबारी नाम ना छापने की शर्त पर बताते हैं कि पुलिस के डंडे और जुर्माने के पैसे की मार का डर बड़ा होता है। मैदानी स्तर पर कार्रवाई तेज हो जाए तो कुछ हद हालात सुधरेंगे। अभी सिर्फ बड़े व्यापारी का ही चालान कट रहा है, जबकि खपत छोटी दुकानों पर है। बताया ता रहा है कि 10 से 15 माइक्रॉन की पॉलीथिन बाजर में चल रही है जो 40 से 50 पैसे की एक पड़ती है। जबकि मानक पॉलीथिन दो रुपए से कम में नहीं मिलेगी।

बिकती है 10 लाख की पन्नी

पॉलीथिन कारोबारी बताते हैं कि खंडवा में करीब तीन लाख रुपए की मानक पॉलीथिन का कारोबार हर माह हो जाता है। जबकि अमानक पॉलीथिन करीब 10 लाख रुपए की हर महीने खप रही है। सस्ती अमानक पॉलीथिन नहीं मिलने से 80 फीसदी ग्राहक दुकानों से लौट जाते हैं। उन्हें अमानक पॉलीथिन इसलिए भी नहीं मिलती कि इसे बेचने वालों के ग्राहक तय हैं।

