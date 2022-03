अब तत्काल जनरल टिकट लेकर रेल में यात्रा कर सकेंगे यात्री, दो साल बाद दी राहत

रेल मंत्रालय की तरफ से नोटिफिकेशन

खंडवा. ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। रेलवे स्टेशन से जल्द ही जनरल टिकट मिलना शुरू होगा। यात्री सुपरफास्ट और एक्सप्रेस ट्रेनों से यात्रा करेंगे। रेल मंत्रालय की तरफ से नोटिफिकेशन जारी होने के बाद स्टेशन पर व्यवस्थाएं शुरू कर दी गई है। भारतीय रेलवे ने कोरोना संक्रमण के चलते 2 सालों से स्टेशन के टिकट काउंटर से ट्रेनों में यात्रा के लिए मिलने वाले जनरल टिकट पर रोक लगा रखी थी। ट्रेनों को रिजर्वेशन कराने के बाद ही यात्रा करने की अनुमति है। कोविड संक्रमण का असर कम होने के बाद रेलवे ने भी गाइडलाइन में बदलाव करते हुए जनरल टिकट से ट्रेन में यात्रा शुरू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सभी ट्रेनों में अनारक्षित डिब्बों की व्यवस्था होगी। दो साल पहले तक स्टेशन से 5 हजार जनरल टिकट की प्रतिदिन बिक्री होती थी। मुंबई, भिवंडी, नासिक, भुसावल, जलगावं, भोपाल, इटारसी सहित अन्य स्टेशनों के लिए बड़ी मात्रा में जनरल टिकट खरीदे जाते है।

खंडवा से 5 हजार टिकट की खपत

