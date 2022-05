पत्रिका इम्पैक्ट: अब कटीले तारों से होगी संप्रेक्षण गृह की सुरक्षा

सैनिकों को मानाप सुरक्षा में चूक का जिम्मेदार, सुरक्षा इंतजाम के लिए कलेक्टर को लिखी चिट्ठी

खंडवा. शासकीय बाल संप्रेक्षण गृह से भागा अपचारी बालक चोरी के अपराध में हरदा कोतवाली पुलिस के हत्थे चढ़ा है। उसे जेजे कोर्ट में पेश करने के बाद सोमवार की रात यहां खंडवा लाया गया है। दूसरी ओर बालकों की सुरक्षा के लिहाज से कलेक्टर को चिट्ठी लिखकर इंतजाम पुख्ता करने की मांग की गई है। संप्रेक्षण गृह से बालक के भागने के मामले में यहां तैनात होमगार्ड को जिम्मेदार माना गया है। घटना की रात यहां तैनात रहे दोनों होमगार्ड से अब जबाव तलब हो रहा है।

प्रभारी ने की कलेक्टर से बात

शासकीय बाल संप्रेक्षण गृह के प्रभारी हरजिंदर सिंह अरोरा ने बताया कि यहां की सुरक्षा के लिए कलेक्टर को पत्र लिखकर मांग की गई है। बाउण्ड्री बॉल ऊंची करने और बाहरी दीवारों पर कटीले तार लगाने के लिए लिखा है। इस संबंध में कलेक्टर से बात भी की है ताकि सुरक्षा इंतजाम जल्द पूरे हो सकें। पत्रिका ने इस संबंध में प्रमुखता से खबर प्रकाशित की है, जिसे संज्ञान में लिया गया है।

लाइन हाजिर कर बदले सैनिक

अपचारी बालकों की निगरानी और इनकी सुरक्षा के लिए यहां घटना की रात तैनात रहे दो सैनिकों को जिम्मेदार माना गया है। सैनिक 62 रमेश यादव और सैनिक 114 भीम मोहे को बाल संप्रेक्षण गृह से लाइन हाजिर करते हुए इनसे जबाव तलब किया गया है। इन पर जल्द ही निलंबन की कार्रवई की जाएगी। इनकी जगह अब दूसरे सैनिकों की तैनाती वहां कर दी गई है। यहां चार सैनिक तैनात किए हैं जो 24 घंटे में 6-6 घंटे की निगरानी करेंगे। यहां रात को दो गार्ड रहते हैं इनमें एक रात 8 से 2 और रात 2 से सुबह 8 बजे तक रहते हैं।

बाल संप्रेक्षण गृह में तैनात रहे दो सैनिकों को लाइन हाजिर कर उन्हें शोकाज दिया है। दोनों के बयान हो गए हैं। इसी आधार पर अगली कार्रवाई करेंगे।

- आरकेएस चौहान, कमांडेंट, होमगार्ड

यहां से भागा बालक चोरी के अपराध में हरदा कोतवाली में पकड़ा गया था जिसे जेजे कोर्ट के निर्देश पर वापस लाया गया है। सुरक्षा इंतजामों को और पुख्ता करने कलेक्टर को पत्र लिखा है।

- हरजिंदर सिंह अरोरा, प्रभारी, शासकीय बाल संप्रेक्षण गृह, खंडवा

