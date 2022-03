पत्रिका ग्लोबल फेस्ट: अब बराबरी की बात नहीं, हर क्षेत्र में आगे हैं महिलाएं

पत्रिका स्थापना दिवस व महिला दिवस पर आयोजन, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में वक्ताओं ने किया जागरूक

खंडवा. पत्रिका स्थापना दिवस के मौके पर अंर्तराष्ट्रीय महिला दिवस को उत्साह के साथ मनाया गया। लायंस क्लब खंडवा ओजस, जिए सिंध सेवा संगम व नवयुक सिंधी सेवा संस्था के तत्वाधान में मंगलवार को यह आयोजन सिंधी कॉलोनी के योगा केन्द्र में हुआ। जिसमें स्वच्छता अभियान, शिक्षा के क्षेत्र में, महिलाओं के अधिकार, ब्रेस्ट कैंसर व साबर अपराध के बारे में जागरूक किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि एडिशनल एसपी सीमा अलावा, डॉ. भावना अत्रिवाल, डॉ. रश्मि दुद्ये और सेवानिवृत्त व्याख्याता सुनीता पहारिया रहीं। कार्यक्रम की शुरूआत दीप प्रज्जवलन के साथ से की गई। इसके बाद अतिथियों के स्वागत में पायल गोलानी, रीमा तीर्थानी, सोनाली दशोरे ने नृत्य और गीतू आर्या ने गीत गाकर मनमोहक प्रस्तुति दी।

महिला स्वस्थ्य तो समाज स्वस्थ्य

ब्रेस्ट कैंसर पर जागरूक करते हुए डॉ. भावना अत्रिवाल ने कहा, ३० से ४० वर्ष की उम्र में यह रोग ज्यादा देखने को मिल रहा है और यह जेनेटिक भी हो सकता है। इसलिए महिलाओं को आज के समय में स्वस्थ्य रहना जरूरी है। अगर देश की महिला स्वस्थ रहेगी तो समाज स्वस्थ्य रहेगा। बीमारी चाहे जैसी हो महिलाओं को अनदेखा नहीं करना चाहिए। कई बार छोटी-छोटी बीमारी बड़ा रूप ले लेती है। इसलिए महिलाओं को नियमित योगा और व्यायाम करना चाहिए।

सावधान रहकर आत्मनिर्भर बनें

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीमा अलावा ने सोशल मीडिया से हो रहे अपराधों से सावधान रहने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि अगर कोई अपराध होता है या होने का संदेह है तो तुरंत पुलिस से संपर्क करें। एक बात पर उन्होंने जोर दिया कि परेशानियों का सामना करें, एटिट्यूड में नहीं रहें। उन्होंने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर होना जरूरी है। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। इसलिए अब की जरूरत को देखते हुए खुद का रोजगार किया जा सकता है।

नारी ही राष्ट्र की ताकत

सेवानिवृत्त व्याख्याता सुनीता पहारिया ने महिला दिवस को अध्यात्म से जोड़ते हुए जागरूक करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि एक नारी ही राष्ट्र की ताकत होती है। उन्होंने आदिकाल से जोड़ते हुए महिलाओं के महत्व को समझाते हुए कहा कि महिलाओं को जब भी मौका मिला तब उन्होंने अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन समाज के लिए किया है। मौजूदा समय में भी महिलाएं अव्वल हैं और समाज में अपना खास योगदान दे रही हैं।

मानसिक स्वस्थ्य रहना जरूरी

एमएड कॉलेज की प्रोफेसर डॉ. रश्मि दुधे ने महिलाओं के स्वभाव पर फोकस किया और कहा कि महिला का श्रंगार उसकी शिक्षा में ही है। खुद काबिल बनना जरूरी है। उन्होंने कहा कि नारी का मानसिक स्वस्थ्य रहना जरूरी है। तभी वह अपने परिवार और समाज को स्वस्थ्य रख सकती है। उन्होंने कहा कि व्यवहारिक ज्ञान होना बेहद जरूरी है ताकि महिला अपने साथ समाज के बारे में भी बेहतर सोच सके।

टीम भावना से सफल आयोजन

पत्रिका स्थापना दिवस के अवसर पर लायंस क्लब खंडवा ओजस, जिए सिंध सेवा संगम व नवयुक सिंधी सेवा संस्था के तत्वाधान सफल कार्यक्रम हुआ। नवयुवक सिंधी सेवा संस्था, सिंधी कॉलोनी के महिला योगा केंद्र में यह आयोजन हुआ। जिसमें संस्था की प्रदेश उपाध्यक्ष एवं लायंस अध्यक्ष संजना खत्री, पूर्व प्रदेश सहसचिव रीमा तीर्थानी, अध्यक्ष पायल गोलानी, सचिव सिमरन खुशलानी, उपाध्यक्ष पुष्पा चंचलानी, कोषाध्यक्ष रोशनी हेमवानी, युवा टीम की अध्यक्ष गीता आर्य, कोषाध्यक्ष अंकिता चंचलानी, पूर्व कोषाध्यक्ष डोली रामरखयानी, सक्रिय उपाध्यक्ष रानो तलरेजा, दीपा बालवानी, सहसचिव रोशनी हेमवानी, खुशी हेमवानी, मीना कृपलानी, कविता कृपलानी, तान्या खेतपाल, लक्ष्मी, हर्षा शीतलानी, सह कोषाध्यक्ष कोमल होतवानी, ओजस टीम से पूजा गुर्जर, शुभा शर्मा, नाजनीन कुरेशी, ज्योति लालचंदानी, नमिता काले, जियान चंचलानी, तृषा मंगवानी का सराहनीय योगदान रहा। कार्यक्रम का संचालन हर्षा शर्मा, विनिशा मोटवानी ने किया।

पत्रिका परिवार का भी हुआ सम्मान

महिला दिवस के आयोजन में पत्रिका के साथ विभन्न संगठनों की सहभागिता रही। इस दौरान ओजस व जिए सिंध सेवा संगम की टीम ने यहां उपस्थित पत्रिका के यूनिट हेड मृगेन्द्र जैन, संवाददाता धीरेंद्र गुप्ता, को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। साथ ही पत्रिका प्रसाद विभाग प्रमुख राहुल सेंगर सहित संपादकीय विभाग के मनीष आरोरा, राजेश पटेल, संकेत श्रीवास्तव और मार्केटिंग के ऋषि सोनी, हेमंत चरपे, फोटोग्राफर महेश पटेल को पौधा भेंट कर सम्मानित किया गया।

Now there is no equality, women are ahead in every field