कलेक्टर ने कहा, कुपोषित बच्चों को NRC में भर्ती करने माता-पिता से करें संपर्क

कलेक्टर ने टीएल बैठक में योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की, कहा...

खंडवा. कलेक्ट्रेट सभागार में साप्ताहिक समीक्षा बैठक में कलेक्टर अनूप कुमार सिंह ने कहा कि कुपोषित बच्चों को एनआरसी में भर्ती करने के लिए उनके माता पिता से सम्पर्क कर भर्ती कराया जाए। बच्चों को मिलने वाले मैन्यू अनुसार भोजन की गुणवत्ता की भी जांच करें। सभी अधिकारी प्रति सप्ताह भ्रमण की जानकारी देवें। इस दौरान कलेक्टर ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों में संतुष्ट पूर्वक बंद करवाने का निर्देश दिए।

NRC : Contact with parents to admit malnourished children in NRC