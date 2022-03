युवती के मंगेतर को भेजी अश्लील तस्वीरें

खुद शादी करने भेज दीं अश्लील तस्वीरें, आरोपी ने युवती को दी जान से मारने की धमकी, छैगांव माखन थाना पुलिस कार्रवाही में जुटी

खंडवा. युवती से खुद शादी करने के लिए एक युवक ने रिश्ता तय होते ही युवती के मंगेतर को उसकी अश्लील तस्वीरें भेज दीं। जब युवती के घर तक यह बात पहुंची तो सब हैरत में पड़ गए। रिश्ता बचाने के लिए पहले तो युवक से संपर्क साधने की कोशिश की गई लेकिन जब वह हरकत से बाज नहीं आया तो मामला पुलिस के पास ले जाना पड़ा। छैगांव माखन थाना पुलिस ने युवती की रिपोर्ट पर आरोपी युवक के खिलाफ अपराध कायम करते हुए उसकी तलाश शुरू कर दी है।

पता चला है कि कुछ दिन पहले ही 20 वर्षीय युवती की शादी का रिश्ता तय हुआ है। युवती से पूर्व से परिचित एक युवक राजेन्द्र पिता शिवकुमार ने युवती की कुछ तस्वीरें उसके मंगेतर को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दीं। 15 मार्च की सुबह करीब 10 बजे हुए इस घटनाक्रम की रिपोर्ट 18 मार्च को थाना में दर्ज कराई गई है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ आइपीसी की धारा 354(घ), 506 एवं 66(ई) सूचना प्रौधोगिकी (संशोधन) अधिनियम 2000 के तहत अपराध कायम कर प्रकरण विवेचना में लिया है।

किशोरी को छेड़ उसके भाई को पीटा

मोघट रोड थाना पुलिस ने नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने और विरोध करने पर बालिका के भाई को पीटने का अपराध दर्ज किया है। नाबालिग पीडि़ता ने पुलिस को बताया कि आरोपी अर्जुन पिता हरकचंद निवासी सिहाड़ा ने होली के दिन उसके साथ छेड़छाड़ कर हाथ पकड़ लिया। जब उसके भाई ने देखा और विरोध किया तो आरोपी ने उसे गालियां देते हुए मारपीट कर दी। इस शिकायत पर आरोपी के खिलाफ आइपीसी की धारा 354, 294, 323, पास्को एक्ट की धारा 7/8 व एससीएसटी एक्ट के तहत अपराध कायम किया है।

घर में घुसकर छेड़छाड़

पंधाना थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की के साथ घर में घुसकर छेड़छाड़ करने का मामला पुलिस ने दर्ज किया है। पीडि़ता की रिपोर्ट पर आरोपी अमर सिंह पिता प्रेम निवासी हीरापुर के खिलाफ आइपीसी की धारा 452, 354, 354क एवं पास्को एक्ट की धारा 7/8 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। पीडि़ता का कहना है कि आरोपी ने घर में घुसकर उसके साथ छेड़छाड़ की और शादी करने का दबाव बना रहा था।

Obscene pictures sent to the fianc of the girl