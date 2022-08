अफसरों ने नकली बीज-दवाओं के नहीं लिए नमूने, फसल हुई बर्बाद

कई गांवों में अन्नदाताओं की फसलों का 40-50 फीसदी नहीं हुआ अंकुरण, बढ़वार

खंडवा. जिले में किसानों की सूचना के बाद भी नकली बीज व कीटनाशक दवाओं के नमूने नहीं लिए गए। जिम्मेदारों की लापरवाही का असर फसलों पड़ने लगा है। पंधाना क्षेत्र में कई गांवों के किसान खेतों में बर्बाद फसल जोतकर दूसरी बोवनी की तैयारी में जुटे हैं। किसानों ने कॄषि अधिकारियों को सूचना दी है कि पंधाना व हरसूद क्षेत्र के कई किसानों ने सोयाबीन की बोवनी की है। े कमजोर अंकुरण से किसान परेशान हैं। बरूढ खेड़ी, तोरिनी, छीपीपुर आदि कई गांवों में स्थिति अधिक खराब है।

Officers did not take samples for fake seeds and medicines