बच्चों को लेकर अफसरों का दरवाजा खटखटा रही महिला, जानिए क्यों

अधिकारियों को महिला ने आवेदन देकर कहा, पति शराब पीकर आता है घर, ससुर संपत्ति पर नहीं दे रहे कब्जा

खंडवा. न्याय के लिए महिला अपने तीन बच्चों को लेकर अफसरों का दरवाजा खटखटा रही है। परिवार से लंबे समय तक बाहर रहने के बाद घर पहुंची तो उसे संपत्ति पर कब्जा नहीं दिया जा रहा है। घर लौटने के बाद पति की शराब की लत ने महिला की परेशानी बढ़ा दी है। बच्चों को पालने के लिए पैतृक संपत्ति में हिस्सा पाने के लिए अफसरों की चौखट पर भटक रही।

Gauri is knocking on the doors of officers with innocent people for justice