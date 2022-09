सीएम की सख्ती पर हरकत में आए अफसर, मैराथन बैठकों का दौर शुरू

कलेक्ट्रेट से जिपं कार्यालय तक अफसरों ने योजनाओं की प्रगति को लेकर की बैठकें, तनाव में पंचायत अमला

खंडवा. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सख्ती के बाद आला अफसर सक्रिय हो गए हैं। वे खाद्य विभाग, राजस्व, पंचायत की योजनाओं को लेकर अफसरों की लापरवाही पर कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अभी हाल ही में झाबुआ, डिंडोरी सहित कुछ जिलों में अफसरों पर गाज गिरने के बाद जिले के आला अफसर भी सक्रिय हो गए हैं। गुरुवार की सुबह से शाम तक अफसरों को माथापच्ची करनी पड़ी। कलेक्ट्रेट में सुबह से लेकर शाम तक दो अलग-अलग बैठकें हुईं।

Officers swung into action on the strictness of CM