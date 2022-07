ओंकारेश्वर बांध हुआ करीब 2 मीटर खाली, नर्मदा तटों पर से स्नान का प्रतिबंध हटा

ओमकारेश्वर डैम के सभी गेट बंद होने से सभी घाटों पर स्नान शुरू जल स्तर कम होने से स्नान-पूजन में श्रद्धालुओं को आसानी, उमड़े भक्त

ओंकारेश्वर. ऊपरी इलाकों में ज्यादा बारिश होने से एक सप्ताह पहले ओंकारेश्वर बांध के 18 गेट खोले गए थे। बुधवार रात तक सभी गेट प्रशासन ने बंद कर दिए है।

बांध से अतिरिक्त पानी नर्मदा में नहीं छोड़ा जा रहा। जिससे नर्मदा के जल स्तर में लगातार कमी हो रही है। डैम के सभी गेट बंद होने से ओमकारेश्वर के सभी घाटों पर से स्नान का प्रतिबंध हटा लिया गया है। अब श्रद्धालु नर्मदा स्नान कर भगवान शिव को जल अर्पित कर सकेंगे।

नगर परिषद सीएमओ मोनिका पारधीर ने जानकारी देते हुए बताया कि डैम के सभी गेट बंद है और जल स्तर सामान्य है अत: सभी घाटों पर से स्नान का प्रतिबंध हटा लिया गया है केवल ओंकार पर्वत परिक्रमा पर प्रतिबंध लागू है।

डैम करीब दो मीटर खाली

बता दें कि वर्तमान में अपनी संपूर्ण क्षमता से लगभग 2 मीटर खाली है ओंकारेश्वर डैम।

ओमकारेश्वर डैम की कुल क्षमता 196.8 मीटर है 30 जुलाई को पानी का लेवल 194.3 70 मीटर था। बता दें कि नर्मदा के उफान में लगातार हो रही कमी से नर्मदा तटों पर दिखने लगा है।

घाट पर श्रद्धालुओं को स्नान और पूजन में आसानी हुई। इस दौरान बड़ी संख्या में घाट पर स्नान करने वाले और श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी।

