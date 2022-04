आइ लव यू सुनते ही युवती ने जड़े थप्पड़...फिर हुआ कुछ ऐसा

बीच बाजार हुई घटना के बाद भागा युवक

खंडवा. नवरात्रि के पहले दिन और गुड़ी पड़वा की शुरूआत पर बाजार में शनिवार को आम दिनों की अपेक्षा ज्यादा भीड़ रही। महिलाएं भी खरीददारी करने निकलीं और इसी भीड़ में एक मनचला भी अपनी हरकत करने पहुंच गया। दोपहर करीब 4 बजे का समय था, मनचले ने आइ लव यू बोला तो युवती ने उसकी पिटाई शुरू कर दी। फिर क्या था, देखने वालों ने भी हाथ साफ कर लिए और इस बीच आरोपी खुद को बचाते हुए बाजार की गलियों से भाग निकला।

पता चला है कि ग्रामीण इलाके से बाजार करने के लिए दो महिलाएं शहर आई थीं। दोनों घंटा घर से बाम्बे बाजार होकर रेलवे स्टेशन की ओर जा रही थीं। इस बीच एक मनचला उनका पीछा करते हुए छेड़खानी कर रहा था। महिलाओं ने खुद को सुरक्षित करते हुए उसे अनदेखा किया। लेकिन जब महिलाएं आशा मार्केट के सामने पहुंचीं तो युवक ने यहां हद पार कर दी। उसने युवती को सरे राह आइ लव यू बोला और जबाव के इंतजार में रुक गया। इस बात से युवती को गुस्सा आया तो उसने मनचले को पीटना शुरू कर दिया। बाजार से गुजर रहे लोगों के कदम रुक गए और इस बीच साइकिल में सवार होकर आए एक व्यक्ति ने भी मनचले की खूब पिटाई की। कुछ व्यापारी आगे बढ़े और युवती को रिपोर्ट करने के लिए कहा। लेकिन युवती ने पुलिस के पास जाने से मना कर दिया। इस बीच मौका पाकर आरोपी बाजार की गलियों से होते हुए भाग निकला। करीब 15 मिनट तक बाजार में चले इस हंगामे के दौरान पुलिस नहीं पहुंच सकी थी। कुछ देर बाद बाजार का माहौल पहले की तरह हो गया।

On hearing I love you, the girl slapped