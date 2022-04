नो इंट्री के पहले दिन ट्रक चालकों से हुज्जत करती रही पुलिस

तपती धूप में पसीना बहाते रहे ट्रैफिक के सिपाही, नगर निगम नहीं लगा सका संकेतक बोर्ड, अफसरों को फोन लगाते रहे ट्रांसपोर्ट कारोबारी

खंडवा. नो इंट्री का पहला दिन यातायात पुलिस के लिए मुश्किल भरा रहा। सुबह से ही शहर बेरीकेडस लगाकर पुलिस शहर के बाहरी हिस्सों में नाका लगाकर तैनात कर दी थी। नो इंट्री की व्यवस्था पहली बार यहां लागू हुई है। इसलिए पुलिस को भी समझने और समझाने में कसरत करना पड़ी। ट्रक चालक और वाहन मालिक पूरे दिन नाकों पर लगे सिपाही और अफसरों से हुज्जत करते रहे। लेकिन उनके वाहन शहर के अंदर नहीं आने दिए गए। तमाम सख्ती के बीच हरसूद रोड और जसवाड़ी की ओर से कुछ वाहन शहर में प्रवेश कर गए। ट्रैफिक डीएसपी संतोष कौल और सूबेदार देवेंद्र सिंह परिहार लगातार जांच करते रहे। ताकि नो इंट्री का पालन पूरी तरह कराया जा सके। इस दौरान शहर में प्रवेश करने वाले कई भारी वाहनों को खड़ा कराते हुए उनके चालक और मालिकों को सख्त हिदायत दी गई।

On the first day of no entry, the police kept on humiliating