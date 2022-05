मिट्टी बचाने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी की यात्रा पर अनादि

खंडवा आने पर विधायक देवेंद्र वर्मा व समाजसेवियों ने किया अनादि का सम्मान





खंडवा। शाहजहांपुर लखनऊ निवासी अनादि विक्रम मिश्रा, संस्था ईशा फाउंडेशन की ओर से मिट्टी बचाओ आंदोलन के तहत कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिल से जागरूकता यात्रा पर निकला है। 8 मई से यात्रा प्रारंभ की गई। 43 दिवसीय यात्रा खंडवा पहुंचने पर खंडवा विधायक देवेंद्र वर्मा, समाजसेवी सुनील जैन, नारायण बाहेती, कैलाश राठौड़, दिनेश पालीवाल, हरीश कोटवाले, सुधांशु जैन,आशीष राजपूत, वेद प्रकाश शर्मा, निलेश निदाने, धीरज शर्मा, लाला जाट, कपिल अग्रवाल, प्रकाश जैन, दीपू राठौर एवं अन्य कार्यकर्ता आदि ने मिट्टी बचाओ जागरूकता हेतु अनादि मिश्रा को सम्मानित किया। विधायक देवेंद्र वर्मा ने कहा कि हमें मिट्टी बचाने के लिए सार्थक प्रयास करना चाहिए ।अनादि ने बताया कि कोयंबटूर के सद्गुरु जगत वासुदेव द्वारा संचालित संस्था ईशा फाउंडेशन मिट्टी बचाओ अभियान को वैश्विक आंदोलन बनाने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रही है ।इसके लिए सद्गुरु इन दिनों 25 देशों की यात्रा पर है ।अनादि साइकिल से कश्मीर से कन्याकुमारी की यात्रा में जगह-जगह इस अभियान के प्रति जागरूकता का संदेश दे रहे हैं ।उन्होंने बताया कि दिन प्रतिदिन जमीन की उर्वरक शक्ति कम होकर मिट्टी बंजर या रेत में परिवर्तित हो रही है। यह स्थिति पूरे विश्व की है ।यदि समय रहते हम लोग नहीं जागे तो आने वाला समय भयावह हो सकता है। अनादि 43 दिवसीय यात्रा में कश्मीर, पंजाब हरियाणा,राजस्थान होते हुए मध्यप्रदेश आया अब बेंगलोर होते हुये कन्याकुमारी जावेगा। उन्होंने बताया कि दिन प्रतिदिन जमीन की उर्वरक शक्ति कम होकर मिट्टी बंजर या रेत में परिवर्तित हो रही है। यह स्थिति पूरे विश्व की है ।यदि समय रहते हम लोग नहीं जागे तो आने वाला समय भयावह हो सकता है।

