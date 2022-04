कोतवाली के अंदर से लैपटॉप चोरी करने वाला गिरफ्तार

भीड़ का फायदा उठाकर किया था चोरी, रिश्तेदार के घर से पुलिस ने जब्त किया

खंडवा. थाना कोतवाली में फरियाद लेकर आए लोगों की भीड़ का फायदा उठाकर एक बदमाश ने सरकारी लैपटॉप चोरी कर लिया था। कोतवाली के अंदर से लैपटॉप चोरी होे जाने से यहां के अफसर सन्न रह गए। आनन फानन सीसीटीवी फुटेज देखे और कुछ ही घंटों में आरोपी का पता लगाते हुए उसे पकड़ लिया। इस मामले का खुलासा सीएसपी ललित गठरे ने बुधवार को किया है। उनके साथ कोतवाली टीआइ बलजीत सिंह बिसेन भी मौजूद रहे।

आवक जावक से हुआ गायब

पुलिस थाना कोतवाली परिसर के आवक जावक कक्ष में काम करने वाली महिला कर्मचारी ने 17 अप्रैल की रात करीब 10 बजे काम पूरा होने पर शासकीय लैपटॉप को आवक जावक कक्ष में ही रख दिया था। अगले दिन 18 अप्रैल को जब महिला कर्मचारी थाना पर सुबह करीब साढ़े 10 बजे वापस आई तो कमरे में लैपटॉप नहीं मिला।

इस तरह हुई घटना

लैपटॉप नहीं मिलने पर जब यकीन हो गया कि वह चोरी हो गया तो थाना कोतवाली में आइपीसी की धारा 380 के तहत 19 अप्रैल को केस दर्ज किया गया। सीसीटीवी फुटेज देखे गए। जिनमें पाया कि 18 अप्रैल को सुबह थाना पर इतवारा बाजार की घटना को लेकर रिपोर्ट करने आई भीड़ में मौजूद एक व्यक्ति आवक जावक कक्ष में लगातार घूमता दिखा और मौका देखते ही धीरे से कमरे में रखा लैपटॉप कपड़ों में छिपाकर ले गया।

पलले भी कर चुका अपराध

लैपटॉप चोरी करने वाले संदिग्ध व्यक्ति की पहचान जुनैद पिता आरिफ सिगड़ (24) निवासी कहारवाड़ी के रूप में की गई। उससे सख्ती से पूछने पर उसने जुर्म स्वीकार किया और बताया कि उसने अपने एक परिचित के यहां लैपटॉप रखा है। पुलिस का कहना है कि आरोपी जुनैद से लैपटॉप बरामद कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ पूर्व से हत्या का प्रयास और मारपीट के दो प्रकरण दर्ज हैं।

One arrested for stealing laptop from inside Kotwali