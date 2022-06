आदि शंकराचार्य की मूर्ति स्थापना का विरोध ठीक नहीं: महंत हरिगिरि महाराज

अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री महंत हरिगिरि महाराज पहुंचे ओकारेश्वर





ओंकारेश्वर. अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री महंत हरिगिरिमहाराज मंगलवार को ओंकारेश्वर पहुंचे। उन्होंने आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फिट ऊंची अष्ट धातु की मूर्ति स्थापना स्थल का अवलोकन किया और संग्रहालय, अद्वैत वेदांत संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रोजेक्ट की जानकारी भी ली । ओंकारेश्वर पहुंचने पर सर्वप्रथम महाराज ने ममलेश्वर मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की।

मां नर्मदा के दर्शन पूजा-अर्चन करने के बाद जूना अखाड़े में इंद्रेश्वर महादेव मंदिर मैं भी अभिषेक किया। इसके पश्चात महाराज ने ओंकारेश्वर के साधु संतों एवं बाहर से आए हुए संतो के साथ बैठक कर प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे भारत हित रक्षा अभियान के प्रमुख सदस्यों से चर्चा की और लोगों से भी चर्चा करने के बाद उन्होंने कहा कि आदि गुरु शंकराचार्य महाराज ने ओमकारेश्वर में गुरु गोविंद पदाचार्य से दीक्षा ली थी। इसलिए ओंकारेश्वर में आदि गुरु शंकराचार्य जी की मूर्ति स्थापना और संग्रहालय, अद्वैत वेदांत विश्वविद्यालय आदि का जो प्रोजेक्ट बनाया गया है।

वह स्वागत योग्य है और इसमें किसी प्रकार भी किसी आदिवासी या निम्न वर्ग एवम रहवासियो को नुकसान नहीं होगा महाराज ने कहा कि आदि गुरु शंकराचार्य के इस प्रोजेक्ट का विरोध करना उचित नहीं है क्योंकि इससे यहां आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ेगी और लोगों को रोजगार भी मिलेगा साथ ही पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा। ओंकारेश्वर प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है ज्योतिर्लिंग तीर्थ स्थल होने के साथ ही शंकराचार्य की दीक्षा स्थली भी है इसलिए यहां धार्मिक महत्व के साथ ही पौराणिक महत्व भी है और इसको पर्यटन के रूप में यदि विकसित किया जाता है तो यहां पर उन्नति होगी और लोगों को रोजगार मिलेगा और आने वाले श्रद्धालुओं को एक अच्छी व्यवस्थाओं का लाभ मिलेगा।

जिन संतों के आश्रम प्रभावित हो रहे हैं उनको भी विस्थापित कर आश्रम कुटियाये बना कर दी रही है। महाराज जी के साथ संत भी आए थे ओंकारेश्वर पहुंचने पर प्रशासन की ओर से एसडीएम चंद्र सिंह सोलंकी, संस्कृति विभाग की ओर से डॉ शैलेंद्र मिश्रा ने स्वागत किया। इस अवसर तहसीलदार उदय मंडलोई एसडीओपी राकेश पेन्द्रों, टीआई बलराम सिंह राठौर आदि उपस्थित थे। प्रदेश पुरोहित पुजारी तीर्थ इकाई के अध्यक्ष पंडित जयप्रकश पुरोहित उपस्थित थे।

मूर्ति स्थापना वाली जगह की साफ-सफाई

अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के श्री महंत हरि गिरि जी महाराज ने अपने साथ उपस्थित संत महात्माओं के साथ शंकराचार्य जी की स्थापना वाली जगह की साफ सफाई कर यह संदेश दिया इस पुनीत कार्य में हमारा यह एक बहुत छोटा सा योगदान है आदि गुरु शंकराचार्य और भगवान शिव के यहां सब सेवक हैं हनी आई है इस पुनीत कार्य में हमें सहयोग करना चाहिए और इसमें कोई व्यवधान पैदा नहीं करना चाहिए।

