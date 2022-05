एक ही दिन में तोड़े 40 से अधिक घरों के ओटले और बाउंड्रीवॉल

दावल बेड़ी पर सरकारी जमीन पर भी हटेंगे अवैध निर्माण

सेंधवा. नगर में आम लोगों व रहवासियों के स्थायी व अस्थायी अतिक्रमण पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई नपा ने की है। एक ही क्षेत्र में दर्जनों मकानों के अवैध निर्माण पर कार्रवाई का ये पहला मामला है।

शुक्रवार को नगर की टेगौर बेड़ी पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान लोगों ने कोई विरोध नहीं किया। नपा सीएमओ सहित अधिकारी और पार्षद मौजूद रहे। टेगौर बेड़ी के बाद अब दावल बेड़ी शेर में लोक निर्माण विभाग की जमीन पर अतिक्रमण हटाया जाएगा। इसके लिए भी शुक्रवार को मुनादी कराई गई है। नपा सीएमओ कमलेश पाटीदार ने बताया कि नपाध्यक्ष बसंतीबाई यादव के निर्देश और जनप्रतिनिधियों की मांग पर नगर की टेगौर बेड़ी क्षेत्र में गलियों में लोगों ने इस तरह से पक्के निर्माण कर लिए थे कि लोगों का आवागमन बाधित हो रहा था। स्थानीय पार्षद की सहमति और लोगों के सहयोग से शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के बाद गलियों की चौड़ाई बढ़ेगी। वहीं रहवासियों को ही इसका फायदा मिलेगा।

40 मकानों के अतिक्रमण तोड़े

सहायक यंत्री राजेश मिश्र ने बताया कि टेगौर बेड़ी की 4 से अधिक गलियों के 40 से अधिक घरों के अतिक्रमण और अवैध निर्माण चिह्नित किए गए थे। पहले ही क्षेत्र में मुनादी कराकर लोगों से अपील की थी कि स्वयं अवैध निर्माण हटा लें। शुक्रवार को जेसीबी की सहायता से अतिक्रमण हटाया गया है। टेगौर बेड़ी क्षेत्र में अतिक्रमण की शिकायत वर्षों पुरानी है। मुख्य सड़क के निर्माण के दौरान भी कई लोगों के अतिक्रमण बाधक बने थे, लेकिन तोड़े नहीं जा सके थे। कार्रवाई के दौरान सफाई निरीक्षक मोहन धामोने, उपयंत्री सचिन अलूने, विशाल जोशी सहित कई कर्मचारी मौजूद थे। शुक्रवार को टेगौर बेड़ी पर कार्रवाई के साथ ही दावल बेड़ी पर स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण हटाने के लिए मुनादी कराई गई है। सूत्रों ने बताया कि लोक निर्माण विभाग के सड़क से करीब 6 मीटर निर्माण हुए है, तो तोड़ा जाएगा। कुछ निर्माण चिह्नित है। मुनादी कराकर लोगों से अपील की गई है कि वे स्वयं अपने अवैध निर्माण तोड़ ले अन्यथा कार्रवाई होगी।

