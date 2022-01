नहीं थम रहे ओवरलोड वाहन, संक्रमण फैलने का खतरा

खंडवा. इन दिनों कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है। तभी संक्रमण हर दिन बढ़ता जा रहा है। लेकिन सड़कों पर बेखौफ ओवरलोड वाहन दौड़ रहे हैं। ये वाहन चाहे ट्रक, ट्राले, ट्रैक्टर-ट्राली, कैंटर या थ्री-व्हीलर क्यों न हों, सभी हर समय ओवर लोडेड दिखाई पड़ते हैं। ये सड़क पर होने वाले हादसों का प्रमुख कारण हैं। बेशक प्रशासन इन पर लगाम लगाने के लिए ओवर लोडेड होने पर शिकंजा कस रही हो, फिर भी कई वाहन शहर से अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सवारियां ढो रहे हैं। वह भी से वाहन ओवरलोढ होकर चल रहे हैं। जिससे संक्रमण फैलने की आशंका हैं। प्रशासन ने इससे पूर्व ये निर्देश थे कि ऑटो व आपे में सवारियां के बीच पर्याप्त दूरी होना चाहिए। लेकिन वाहन चालक उसके बाद भी वाहन चालक नियमों की खुलेआम अवहेलना कर रहे हैं और आपे जैसे वाहन में 20 से 30 तक सवारियां भरकर ले जायी जा रही हैं। खासकर शहर के ग्रामीण इलाकों में इस तरह के वाहन चलते हुए देखे गए हैं। वहीं ट्रॉफ्रिक पुलिस कार्रवाई केवल बाजारों में कर रहीं इसी का फायदा ग्रामीण अंचलों में जाने वाले वाहन उठा रहे है।

जिम्मेदार नहीं कर रहे कार्रवाई

क्षेत्र में इन दिनों बस एवं लोडिंग वाहनों के चालकों द्वारा क्षमता से अधिक सवारियां बैठाकर हादसों को न्यौता दिया जा रहा है। नगर के हाइवे सहित अंचलों के मार्ग पर ओवरलोडेड वाहन बेखौफ होकर थानों व चौकियों के सामने से गुजर रहे हैं। इसके बाद भी पुलिस इस और कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं।

थानों के सामने से निकल रहे वाहन

क्षमता से अधिक एवं लोडिंग वाहनों में सवारियां भरकर सफर कराने वाले वाहन संचालकों पर कार्रवाई न होने से हौसले इतने बुलंद हैं कि थानों व चौकी के सामने से ही प्रतिदिन न केवल क्षमता से अधिक सवारियां बैठा कर निकल रहे हैं। बीच सड़क पर कही भी सवारियां उतारने व चढ़ाने के लिए वाहन रोककर सवारियां बैठाई जा रही है। साथ ही चलती बस में सवारियां उतारने व चढ़ाने से भी कंडक्टर संकोच नहीं कर रहे हैं। इसके बाद भी पुलिस इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करना मुनासिब नहीं समझ रही है।

Overload auto, bus accident can happen at any time