Panchaayat : नए सरपंच-सचिवों के नहीं खुले खाते,पोर्टल पर पुराने सरपंच जमे

पंचायत खातों में लाखों रुपए जमा विकास निधि, ग्राम समितियों का गठन तक नहीं कर सकीं पंचायतें. शपथ लेने 25 दिन बाद भी नए सरपंचों को नहीं मिला अधिकार

Published: August 22, 2022 10:24:52 am

खंडवा. पंचायत चुनाव के एक माह बाद भी नए सरपंच-सचिवों को विकास की शक्तियां नहीं मिल सकी हैं। शपथ के 25 दिन बाद भी बैंकों में सरपंच-सचिवों के संयुक्त खाते तक नहीं खुल सके हैं। इतना ही नहीं शासन स्तर पर संचालित पंचायत दर्पण पोर्टल पर अभी भी पुराने सरपंच व सचिवों के नाम दर्ज हैं। कुछ पंचायतों में पोर्टल पर मोबाइल नंबर अपडेट कर दिए, लेकिन पुराने सरपंचों व सचिवों के नाम प्रदर्शित हो रहे हैं।

Panchaayat : New sarpanch-secretaries did not open accounts