Panchayat Election : नगर में आधी आबादी को 50 फीसदी आरक्षण, जिपं में OBC शून्य

कलेक्ट्रेट सभागार में नगरीय, जिला पंचायत व जनपद पंचायत अध्यक्ष व सदस्य पद के लिए चुनाव क्षेत्रों की पूरी की गई आरक्षण प्रक्रिया

खंडवा. सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन पर बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आरक्षण की प्रक्रिया पूरी की गई। कलेक्टर अनूप कुमार सिंह बताया कि आरक्षण की प्रक्रिया शांतिपूर्ण रही। शासन की गाइड लाइन के तहत नगर पंचायत व जिपं सदस्यो के साथ जपं अध्यक्ष व वार्ड सदस्यों के चुनाव क्षेत्र का आरक्षण घोषित किया गया। दोपहर चालू हुई प्रक्रिया देरशाम तक चली।

Panchayat Election: 50% reservation for half the population in the city,