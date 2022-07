Panchayat Election : प्रदेश में सबसे कम उम्र की मौसम ठाकरे चुनी गईं जपं सदस्य

बहू ने संभाली दादा, दादी की राजनीतिक विरासत, पुनासा क्षेत्र के जपं वार्ड 12 में 21 साल की मौसम ठाकरे ने 1840 मत से जपं सदस्य का दर्ज की जीत

राजेश पटेल

खंडवा. बहू मायके में राजनीति का ककहरा तक नहीं जानती थी। लेकिन, ससुराल में अपनी कुशलता से दादा, दादी ससुर की विरासत को संभाल लिया है। हम बात कर रहे हैं पुनासा के खुटला कला गांव की बहू मौसम ठाकरे (21) की। ठाकरे सबसे कम उम्र में जनपद सदस्य चुनीं गई। पुनासा के जपं वार्ड 12 में ठाकरे को 11 गांवों में 3170 मत मिले हैं। ठाकरे पांच प्रत्याशियों को मात देते हुए 1840 मत से जीत दर्ज की है। दिलचस्प बात तो यह कि मौसम ठाकरे के गोद में आठ माह की बच्ची है। इसके बाद भी चुनावी मैदान में दादा, दादी की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए कूद पड़ीं। और जीत हासिल की। ठाकरे कहती हैं कि मायके में राजनीति से दूर-दूर तक कोई नाता नहीं है।

Mausam Thackeray, the youngest in the state, was elected JP member