Election : मतदान दल निडर होकर कार्य करें, बूथ पर मतदान पूर्व मॉकपोल करवाएं

खंडवा. पंचायत चुनाव में महिला पीठासीन अधिकारी व महिला मतदान अधिकारी-1 को सोमवार को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान चुनाव अधिकारियों ने मतदान अधिकारियों से कहा कि मतदान स्वतंत्र व निष्पक्ष कराने के लिए निडर होकर कार्य करें। मतदान के पूर्व मॉकपोल, मतपेटी की सीलिंग, मतपत्र की गणना, पीठासीन की डायरी आदि के संबंध में जानकारी दी गई।

