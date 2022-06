polling : दो घंटे में 15 फीसदी वोटिंग, महिलाओं की लंबी कतार, जानिए क्यों

पहले चरण में सुबह 9 बजे तक खंडवा में 13 फीसदी, हरसूद में 15 और बलड़ी में 13 फीसदी मतदान, अफसरों ने लिया जायजा, बोले शांतपूर्ण चल रहा मतदान

Published: June 25, 2022 11:02:56 am

खंडवा. त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण में सुबह सूर्य की किरणों के साथ मतदान का प्रतिशत चढ़ता गया। सुबह दो घंटे में 15 प्रतिशत से अधिक मतदान हुआ। सुबह से ही बूथों पर लंबी कतार लग गई। अधितकर केंद्रों पर महिलाओं में मतदान के प्रति उत्साह देखते बन रहा। मतदान केंद्र पर कतार में खड़ी महिलाएं मतदान के लिए बेताब हैं। इस पर पंचायत में पानी, प्रधानमंत्री आवास का सबसे अधिक मुद्दा छाया हुआ है। जिला निर्वचन अधिकारी रजनी सिंह ने बताया कि सुबह निर्धारित समय पर मतदान शुरू हो गया। दस नौ बजे तक पंद्रह प्रतिशत से अतिक मतदान हो चुका है। मतदान केंद्रों पर वोटरों की लंबी कतार लगी है।

Panchayat elections: 15% voting in two hours, long queues of women,