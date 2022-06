पंचायत चुनाव : 74.72% मतदान, महिलाओं ने डेढ़ फीसदी अधिक डाले वोट, केंद्रों पर लगी रहीं कतारें

त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण में खंडवा, बलड़ी, हरसूद में 121 ग्राम पंचायतों में युवाओं बुजुर्गों में रहा उत्साह

खंडवा. त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण में 74.72 फीसदी से ज्यादा मतदान हुआ। महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में डेढ़ फीसदी ज्यादा मतदान किया है। सबसे अधिक मतदान हरसूद ब्लॉक में 76.95 फीसदी से अधिक हुआ है। जबकि बलड़ी में 73.22 प्रतिशत मतदान हुआ है। सबसे कम मतदान खंडवा ब्लॉक में 74 प्रतिशत मतदान हुआ है। मतदान का प्रतिशत शाम सात बजे तक फाइनल हो सका है। चुनाव अधिकारियों का कहना है कि पीठासीन डायरी की फाइनल रिपोर्ट आने के बाद आंकड़ा बढ़ सकता है।

women cast one and a half percent more votes