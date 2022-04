पैरा लीगल वालंटियर ने प्रदेश में नई पहचान बनाई

तबादला होने पर विदाई समारोह का आयोजन

खंडवा. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं एडीजे हरिओम अतलसिया व जिला विधिक सहायता अधिकारी चंद्रेश मंडलोई का तबादला होने पर उन्हें भावभीनी विदाई दी गई। शिवपुरी तबादले पर जा रहे एडीजे अतलसिया ने इस मौके पर कहा कि दादाजी धूनीवाले की नगरी खंडवा सेवा का पर्याय है। यहां के पैरा लीगल वालंटियर सेवाभावी हैं। जिन्होंने कोरोना काल एवं आजादी के अमृत महोत्सव में भी अपनी विशिष्ट सेवाएं प्रदान कर आम जन तक विधिक सलाह एवं सहायता योजनाओं की जानकारी पहुंचाई है। साथ ही देश और प्रदेश में विधिक सेवा के क्षेत्र में एक विशिष्ट पहचान बनाई है।

इसी तरह जिला विधिक सहायता अधिकारी मंडलोई ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि खंडवा आकर उन्होंने कई नए प्रयोग किए और यहां हनुवंतिया के जल महोत्सव में विधिक सहायता शिविर की शुरुआत कर विधिक सेवा के क्षेत्र में खंडवा में कई नवाचार किए हैं। जो प्रदेश में रोल मॉडल के रूप में जाने जा रहे हैं। इसके पूर्व पैरा लीगल वालंटियर गणेश कानड़े, मनोज वर्मा, मोहन रोकड़े एवं नारायण फरकले समेत अन्य पैरा लीगल वालंटियर ने पुष्पगुच्छ से एडीजे अतलसिया एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी मंडलोई का सम्मान किया। मनोज वर्मा ने दोनों अधिकारियों को साफा पहनाकर स्मृति चिन्ह भेंट किया। इस अवसर पर सभी वॉलिंटियर्स ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में पैरा लीगल वालंटियर कविता पटेल, नेहा यादव, प्रभु मसानी, अजय भलराय, प्राप्ति वर्मा, नेहा बैरागी, नरेंद्र सेजेकर, महेंद्र ताड़गे, विनिता यादव, जितेन्द्र सिंह राजपूत, काजल इंदोरे, राहुल राठवे, आशीष सिंग, दीपमाला सनावा, नीरज दशोरे, प्रेम ओसवाल, योगेश गदले, सुनील साध, दिव्या तिरोले, मंदाकिनी राठोड़, मुकेश सिंग, खलीदा सैयद आदि उपस्थित रहे।

Para legal volunteer created a new identity in the state