रोटी बेलने वाले हाथ बनाएंगे मशीनों के पुर्जे

आईटीआई में महिलाओं के लिए शुरू होगी मशीनिस्ट की ट्रेड, अब बालिकाओं को मिलेगा तरक्की का मौका

खंडवा. रोटी बेलने वाले हाथ अब मशीनों के पुर्जे बनाएंगे। घर के चौके से बाहर निकलकर तकनीकी शिक्षा लेने के लिए अग्रसर छात्राओं को अब अपने ही शहर में यह मौका मिलने वाला है। औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र खंडवा में अब तक लड़कों को ही मशीनिस्ट टेड में दाखिला मिलता था। लेकिन अब नए सत्र से बालिकाएं भी पुर्जे बनाने का हुनर सीख सकेंगी। इसकी पहल हो चुकी है और नए बैच के लिए बालिकाओं को प्रोत्साहित करने का काम भी शुरू कर दिया गया है।

दो यूनिट में 32 छात्र

मौजूदा समय में औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र खंडवा में बालकों के लिए मशीनिस्ट ट्रेड की दो यूनिट संचालित हैं। इनमें ३२ छात्र हैं। यह पहली बार है जब बालिकाओं को भी इस ट्रेड में दाखिला मिलेगा। एक यूनिट में 20 से 24 छात्र होते हैं। इसलिए छात्राओं के लिए शुरूआत एक यूनिट से की जा रही है।

बाइक से हवाई जहाज तक के पार्ट्स

आईटीआई के शिक्षक बताते हैं कि मशीनिस्ट व्यवसाय में सभी तरह की मशीनों के पार्ट्स बनाना सीखते हैं। रेल, हवाई जहाज, बड़ी कंपनियों में लगने वाली मशीन में काम आने वाले नट, बोल्ट बनाना इस ट्रेड में सिखाया जाता है। अब नई तकनीक कम्प्यूटर न्यूमेरिक कन्ट्रोल के जरिए भी पुर्जे बनाना सिखाया जाता है।

महिलाओं को मिलेगा अवसर

औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र के प्राचार्य जीपी तिवारी बताते हैं कि कई कंपनियों में मशीनिस्ट ट्रेड का काम करने वालों में महिलाओं की मांग ज्यादा है। नजदीकी पीथमपुर में ही कई इकाई एेसी हैं जो कम्प्यूटर न्यूमेरिक कन्ट्रोल से पुर्जे बनाती हैं और यहां महिलाओं को अच्छे वेतन पर रोजगार मिलता है।

कंपनी से करेंगे बात

महिलाओं के लिए ट्रेड शुरू होने के साथ ही कुछ निजी क्षेत्र की कंपनियों से भी बात की जा रही है ताकि वह अपने उद्योग की सूक्ष्म इकाई खंडवा में ही शुरू कर सकें। इससे छात्र- छात्राओं को बेहतर तरीके से सीखने का मौका तो मिलेगा ही साथ ही उनके लिए रोजगार के दरवाजे पढ़ते सीखते ही खुल जाएंगे।

वर्जन...

अभी तक बालकों को ही मशीनिस्ट ट्रेड में दाखिला मिलता था। लेकिन अब शासकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र में यह ट्रेड शुरू होने से छात्राएं भी पुर्जे बनाना सीख पाएंगी और उन्हें अच्छे रोजगार का अवसर भी मिलेगा।

Parts of machines that will make bread by hand