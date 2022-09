तंत्र- मंत्र के लिए बेचते थे वन्य जीवों के अंग

एसटीएफ ने डेरा डाला, पंसारी की दो दुकानों पर हुई कार्रवाई, पिता- पुत्र समेत तीन संचालक गए जेल, केस दर्ज कर जांच कर रहे वन विभाग के अफसर

खंडवा. पंसारी दुकान की आड़ में तंत्र- मंत्र के लिए वन्य जीवों के अंग, पाउडर और जल संपदा को बेचा जा रहा था। जब इन प्रतिबंधित वस्तुओं के बारे में वन अमले को भनक लगी तो मंगलवार की रात शहर की दो दुकानों पर दबिश देकर जब्ती की गई। यहां से दो दुकानों के तीन संचालकों को भी गिरफ्तार किया गया था। इन तीनों के खिलाफ केस दर्ज कर बुधवार को अदालत में पेश कर दिया गया। अब मामले की जांच की जा रही है और जब्त सामग्री को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा जा रहा है। इस मामले की खबर पाते ही इंदौर इकाई से स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) की एक पांच सदस्यीय टीम भी खंडवा पहुंच गई है, जो अपने तरीके से जांच में जुटी है।

शहर की दो बड़ी दुकानों पर निशाना

वन विभाग के एसडीओ अनुराग तिवारी के नेतृत्व में रेंजर नितिन राजोरिया की टीम ने मंगलवार की रात कार्यवाही करते हुए सर्च वारंट के आधार पर श्री पंसारी एवं नत्थू पंसारी के यहां छापा मारा था। श्री पंसारी दुकान की तलाशी के दौरान हाथा जोड़ी, ब्लेक कोरल, अम्ब, सी फेन, कड़वा कुट, मीठा कुट, पेगोलियन शेल, सियार सिंगी, सींग का टुकड़ा, सफेद शंख आदि सामग्री जप्त की गई। नत्थू पंसारी दुकान में सीफेन, लाल चंदन लकड़ी एवं पाउडर, हाथी दांत पाउडर, सांभर सींग चुरा सूखा, मीठा कूट आदि सामग्री जप्त की गई।

इन धाराओं के तहत केस दर्ज

प्रतिबंधित वन्यप्राणी अव्यय जो वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 में वर्णित अनुसूची 1, 2 व 4 में उल्लेखित हैं, दोनों दुकानों में पाए गए। तीनों आरोपियों के खिलाफ

वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9, 39, 42, 44(1), 44ए, 44बी, 50, 51, 17ए, 17बी, 17 सी, 17 डी, 17जी, 17एफ एवं जैव विवधता अधिनियम 2002 की धारा 7, 24, 55(2), 57, 58 के अंतर्गत केस दर्ज कर कार्रवाई की गई।

अंतरराज्जीय गिरोह से कनेक्शन

वन विभाग के अधिकारी बताते हैं कि इस अवैध व्यापार में शहर के प्रतिष्ठित संस्थानों का लिप्त होना, बड़े अंतरराज्जीय गिरोह के शामिल होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। इस प्रकरण में एसटीफ आगे की कार्रवाई कर रही है। तीनों आरोपियों को अदालत में पेश करने के बाद दो दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।

Parts of wildlife used to be sold for tantra mantra