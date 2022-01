बाहरी राज्यों की बसों से आ रहे यात्री, नहीं हो रही कोविड की जांच

बिना जांच कराए जिले से आ रहे यात्री, बढ़ सकता है संक्रमण







खंडवा. देश के महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन तेजी से फैल रहा है। लगातार संक्रमित मामलों के मरीज बढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा चिंताजनक हालात महाराष्ट्र के भुसावाल, अमरावती, पुणे समेत गुजरात के बडौदा, अहमदाबाद, कोटा सहित अन्य शहरों में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है वहीं इन शहरों से जिले में बसों के रास्ते रोजाना सैंकड़ों यात्रियों का आना जाना लगा हुआ है। वहीं इन राज्यों से ट्रेनों के माध्यम से भी लगातार सफर कर रहे यात्री का आना जाना लगा हुआ है। खंडवा रेल जंक्शन पर रोजाना महाराष्ट्र से आने वाली ट्रेनों से दर्जनों यात्री शहर में प्रवेश कर रहे हैं, ऐसे यात्री शहर में कोरोना की दोबारा एंट्री लगातार दे रहे हैं। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर बाहरी यात्रियों का तापमान लेने के साथ ही उनका नाम, पता, टिकट और अन्य जानकारी नहीं जुटा जा रही है।

स्टेशन और बस स्टैंड पर यात्री व वेंडर लापरवाह

गुजरात, महाराष्ट्र समेत अन्य राज्यों से आने वाली बस और ट्रेनों में यात्रियों के साथ चाय-नाश्ता और खाना बेच रहे वेंडर भी धंधे के लालच में लापरवाही कर रहे हैं। बस स्टैंड और स्टेशन पर निर्धारित दूरी, मॉस्क और सैनिटाइजर का उपयोग पूरी तरह बंद हो चुका है। स्टॉलों पर यात्रियों की भीड़ लगती हैं, लगातार इनके संपर्क में आकर वेंडर कारोबार कर रहे हैं। बता दें कि महानगरों में तेजी से बढ़ते मामले और महाराष्ट्र गए कई मजदूर, कारीगर वापस उप्र-बिहार आ रहे हैं। इनमें किसी संक्रमित यात्री के संपर्क में आना खतरे से खाली नहीं है। लोगों का कहना है कि प्रशासन को दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग करना चाहिए, वरना यह लापरवाही बड़े खतरे की वजह बन सकती है।

bus terminal,bus terminal,Common passenger got upset in the examination, buses for travel not fo