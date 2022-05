पत्रिका इम्पैक्ट: इंतजार खत्म, अब लगेंगे समर कैंप

26 जून से 6 विकासखंड मुख्यालय पर लगेंगे शिविर, कलेक्टर की बैठक में तय हुई ग्रीष्मकालीन शिविर की रूपरेखा

खंडवा. ग्रीष्मकालीन खेल शिविर का इंतजार कर रहे खिलाडि़यों के चेहरों से अब मायूसी छंट गई है। सोमवार को कलेक्टर अनूप कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह की मौजूदगी में हुई बैठक में शिविर की तारीख आरैर समय तय कर दिया गया है। गौरतलब है कि पत्रिका ने खेल सूने पड़े मैदान और कुछ स्थानों पर बिना प्रशिक्षक ही खेल रहे बच्चों का समाचार प्रमुखता से प्रकाशित किया था। इस ओर प्रशासन ने ध्यान दिया और अब खेल शिविर आयोजित होंगे।

खेल और युवा कल्याण विभाग ने कोरोना काल के बाद खेल गतिविधियां प्रारम्भ करते हुए एक महीने के लिए ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर 26 मई से 24 जून तक आयोजित करने का निर्णय लिया है। कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई इस महत्वपूर्ण बैठक में खेल संघ, संस्था, ओलम्पिक संघ के पदाधिकारी व प्रशिक्षक की उपस्थिति रही।

जिला मुख्यालय में 14 खेल

तय किया गया है कि ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर में जिला मुख्यालय पर 14 खेल लॉन-टेनिस, कबड्डी, खो-खो, व्हॉलीबॉल, फुटबॉल, एथलेटिक्स, कुश्ती, हॉकी, कराते, बास्केटबॉल, क्रिकेट, टेबल-टेनिस, ताईक्वाण्डो, बॉक्सिंग में 21 स्थानो पर सुबह 6 से 8 बजे और शाम 5 से 7 बजे तक होंगे।

6 विकासखण्ड मुख्यालय पर 7 खेल

6 विकासखण्ड मुख्यालय पर 7 खेल होंगे। जिसके लिए 8 वर्ष से 18 वर्ष के बालक बालिकाओं के लिए विभिन्न स्थानो पर शिविर लगाए जा रहे हैं। इसके लिए खेल संस्थाओं से शिविर आवश्यक खेल सामग्री के संबंध में मांग पत्र जिला खेल कार्यालय में देने के निर्देश दिए गए हैं।

यह रहे मौजूद

खेलों को बढ़ावा देने के लिये कलेक्टर ने खेल अधोसंरचना सुधार के लिए संबंधित को निर्देशित किया है। बैठक में सीईओ जिला पंचायत नंदा भलावे कुशरे, एडीएम शंकरलाल सिंघाड़े, सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग विवेक पाण्डेय, नगर निगम उपायुक्त प्रदीप जैन, समस्त एसडीएम, जिला शिक्षा अधिकारी, रक्षित निरीक्षक पुलिस पुरुषोत्तम विश्नोई, जिला खेल अधिकारी रूचि शर्मा एवं खेल विभाग के सभी प्रशिक्षक, ब्लॉक समन्वयक तथा कर्मचारी उपस्थित रहे।

Patrika Impact: The wait is over, now summer camps will be held