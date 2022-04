तपती चुभती गर्मी: लू के थपेड़ों और झुलसा देने वाली गर्मी से लोग हलाकान

तपती चुभती गर्मी: दिन का तापमान 42 डिग्री के पार पहुंचा, लू के थपेड़ों और झुलसा देने वाली गर्मी से लोग हलाकान

खंडवा. जिले में गर्मी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। सुबह से ही झुलसा देने वाली धूप पड़ रही है। दोपहर के समय लू के थपेड़ों से लोगों को हाल बेहाल हैं। बुधवार को मौसम शुष्क रहा। सुबह से ही तल्ख धूप खिली। सुबह 9 बजे से ही सूरज की तपन से लोग परेशान रहे। दोपहर के समय आसमान से आग बरसी। तपती और चुभती गर्मी से बचने के लिए लोग बाजार में शीतल पेय पदार्थों का सेवन कर रहे हैं। वहीं दोपहर के समय तेज धूप में घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं। सोमवार को खंडवा का अधिकतम तापमान 42.5 डिग्री और न्यूनतम पारा 24.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

गर्मी के इस सीजन में अप्रैल माह के पहले दिन से ही गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू किए हैं, जो लगातार बढ़ता जा रहा है। मई-जून में और अधिक गर्मी रहने के आसार है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल गर्मी से राहत की उम्मीद नहीं है। पहले सप्ताह में ही तापमान 42 डिग्री को पार कर चुका है। अगर इसी तरह रहा तो अप्रैल में ही यह 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाएगा। अभी पाकिस्तान से आने वाली हवाएं गुजरने के बाद तापमान में करीब एक डिग्री के आसपास गिरावट तो होगी, लेकिन इससे गर्मी कम नहीं होगी। मौसम विभाग ने संभाग के जिलों में आगामी 24 घंटों में लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। पहले सप्ताह में ही तापमान 42 डिग्री को पार कर चुका है। अगर इसी तरह रहा तो अप्रैल में ही यह 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाएगा।

Keeping these things in mind will not cause heat stroke