सावधान : इस शहर में जरा सी चूक पर टूट जाएगी हड्डी पसली, जानिए क्यों

शहर में सडक़ पर हादसे को आमंत्रण दे रहे पाइप लाइन व नाले के खुले चेम्बर, जिम्मेदार तमाशबीन

खंडवा. शहर सरकार की नाक के नीचे सडक़ों पर जगह-जगह पाइप लाइन के चेम्बर जनता के लिए मुसीबत हैं। सडक़ पर कदम-कदम पर गड्ढे राहगीरों की राह में रोड़ बने हुए हैं। सूचना के बाद भी नगर निगम के अधिकारी तमाशबीन हैं। शहर में बुधवारा कुम्हार बेड़ा में सडक़ पर पाइप लाइन का चेम्बर खुला हुआ है। आने-जाने वाले हर राहगीरों के लिए दुर्घटना को आमात्रंण दे रहा है। कई जगहों पर सीवर लाइन के आस-पास सडक़ें धंस गई हैं। जिससे वहां पर गड्ढा हो गया है। सूचना के बाद भी जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं।

Pipeline chambers everywhere on the roads under the nose