समर कैंप में पत्थर, धूल और गोबर के बीच ​खिलाड़ी

खेल मैदानों में मूलभूत सुविधाएं तक नहीं, सरकारी कैंप में कागजी कोरम पूरा कर रहे अफसर

Published: May 28, 2022 11:05:00 am

खंडवा. जिला खेल और युवा कल्याण विभाग ने कागजी कोरम पूरा करने के लिए जैसे तैसे ग्रीष्मकालीन शिविर शुरू करा दिए। लेकिन खेल के लिए ना तो खेल मैदान सुधारे गए और ना ही मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की गई। शहर के सबसे बड़े गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम का हाल मौजूदा समय में कुछ ऐसा है कि गोबर और पत्थर से पटे मैदान में उड़ती धूल के बीच खेल प्रतिभाएं निखरने को मजबूर हैं।

कम पड़ जाता है बोतल का पानी

गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम में उड़ती धूल को दबाने के लिए मैदान सींचने को तक पानी नहीं है। ग्रीष्मकालीन शिविर में यहां 8 से 18 साल तक के बच्चे खेलने आ रहे हैं। उनके लिए पीने का पानी भी नहीं है। कुछ बच्चे घर से पानी की बोतल भरकर लाते हैं लेकिन इस गर्मी में उसका पानी भी कम पड़ जाता है। ऐसे में बच्चों को कई बार स्टेडियम के बाहर दुकानों से खरीद कर पानी पीना पड़ रहा है।

पत्थरों से लगती है चोट

खेल मैदान में मवेशी घूमते हैं। यहीं गंदगी करते हैं। गोबर से बचते हुए खेलने वाले खिलाड़ी मैदान में पड़े पत्थर पर गिरकर चोटिल हो जाते हैं। छोटे बच्चों को भी प्रशिक्षक समझा कर खेलने की नसीहत देते हैं ताकि अव्यवस्थाओं के बीच वह कुछ हद सीख सकें। यहां गौर करने वाली बात तो यह है कि बजट ना सही लेकिन पानी की व्यवस्था और खेल मैदान को व्यविस्थत तो विभाग करा ही सकता है।

फिर क्यों शुरू कर दिया कैंप

यहां सवाल उठ रहा है कि अगर जिला खेल और युवा कल्याण विभाग के पास ग्रीष्मकालीन शिविर लगाने के लिए बजट और पूर्व से तैयारी नहीं थी तो फिर कैंप क्यों लगा दिया? छोटे बच्चे इस समर कैंप में ज्यादा रुचि रख रहे हैं और उन्हीं को सबसे ज्यादा दिक्क्त हो रही है। स्वास्थ्य सुधारने के लिए आने वाले बच्चे गंदगी और धूल के बीच अपनी सेहत बिगाड़ रहे हैं।

वर्जन...

कई साल से यहां फुटलबॉल खेलने आ रहे हैं। मैदान में धूल उड़ती है, इसलिए मास्क लगाना पड़ता है। खिलाडि़यों को सुविधाएं तो मिलनी चाहिए।

- मो. शाद, खिलाड़ी

..................

धूल से तो सबको परेशानी है। पत्थर होने से कई बार चोट भी लगती है। पानी घर से लाते हैं और कम पड़ता है तो दुकान से खरीद लेते हैं।

- आर्यन सिंह, खिलाड़ी

