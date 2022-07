खिलाड़ियों ने बनाए सीड बॉल, बोले-पृथ्वी को करेंगे हरा-भरा

अभियान से जुड़ने लगे छात्र, युवा, सहित अन्य क्षेत्र के लोग, विभिन्न जगहों पर अब तक एक हजार से अधिक बनाए सीड बॉल

खंडवा. पर्यावरण संतुलन बनाने के लिए पत्रिका अभियान से खिलाड़ी भी जुड़ने लगे। बुधवार को इनडोर स्टेडियम में ताईक्वांडों खिलाड़ियों ने मिट्टी के लड्ड़ू निर्माण में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। खिलाड़ियों ने कहा पृथ्वी को हराभरा करने के लिए सीड बॉल का निर्माण जरूरी है। पत्रिका का मिट्टी के लडडू अभियान पर्यावरण संतुलन को बढ़ावा देगा। इससे जुड़कर अपने भविष्य को सुरक्षित करने का अच्छा मौका है।

Players made seed balls, said - will make the earth green