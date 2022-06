बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ : भइया ये बच्चे हैं, भेड़-बकरी की तरह ठूस-ठूसकर मत भरो

शहर की सड़कों पर दो पहिया वाहन से लेकर आटो में बच्चों को दो से तीन गुना संख्या में भकर स्कूल छोड़ने पहुंच रहे, तमाशबीन बने जिम्मेदार

खंडवा. शहर में सड़कों पर स्कूली बच्चों की सुरक्षा भगवान भरोसे है। स्कूल वाहनों में सेफ्टी का ब्रेक फेल हो गया है। अभिभावको के सामने ऑटो चालक बच्चों को भेड़ बकरियों की तरह ठूस-ठूसकर भर रहे हैं। हैरान करने वाली बात तो यह कि हम भी अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर लापरवाह बने हुए हैं। जानजोखिम में डालकर बच्चों को दो पहिया वाहनों पर दो की जगह चार बच्चों को छोड़ने स्कूल जा रहे हैं। शहर में ज्यादातर निजी स्कूलों में आटो से बच्चों को आने जाने की व्यवस्था है।

Playing with the safety of children: brother these are children