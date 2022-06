स्क्रैप कारोबारी बनकर पुलिस ने वारंटी को पकड़ा

इंदौर से आरोपी को पकड़ लाई पुलिस

खंडवा. फरार वारंटियों को पकड़ने पुलिस ने नई तरकीब अपनाई है। इस बार पुलिस ने स्क्रैप कारोबारी बनकर कबाड़ का काम करने वाले एक आरोपी को पकड़ा है। इसी आरोपी को पकड़ने में एक बार पुलिस नाकाम हो चुकी थी, जिसके बाद टीआइ बलजीत सिंह बिसेन की सूझबूझ काम आई। इंदौर से पकड़े गए इस आरोपी के अलावा दो और वारंटी अलग अलग जगहों से पकड़े गए हैं।

टीआइ बिसेन ने बताया कि चोरी और आबकारी अधिनियम 34(2) के मामले में कई महीनों से फरार आरोपी मो. अकील पिता शेरु पठान निवासी माणिक बाग रोड इंदौर कबाड़ का कारोबार करता है। एक दफा पुलिस इसे गिरफ्तार करने गई तो असफल रही। इस बार आरोपी से फोन पर स्क्रैप का सौदा करने के बाद पुलिस वेश बदलकर गई और उसे बदोच लिया। इसी तरह शराब की अवैध बिक्री के मामले में आरोपी रहे वारंटी रवि पिता रामदास निवासी खारकला खालवा को पुलिस पांच माह से तलाश रही थी। यह आरोपी तिलक नगर इंदौर में मिस्त्री का काम कर रहा था, जहां दबिश देकर इसे पकड़ा गया। तीसरा आरोपी भरत पिता गुलाब सिंह निवासी दादाजी वार्ड मारपीट के मामले में 6 माह से फरार था जिसे मुखबिर की सूचना पर बड़वाह के पास से पकड़ा है। तीनों आरोपियों को रविवार को मेडिकल परीक्षण के बाद अदालत में पेश कर दिया है। पुलिस ने बताया कि इन तीनों वारंटियों की तलाश लगातार चल रही थी। आचार संहिता प्रभावी होने के बाद वारंटी और गुंडे, बदमाशों के खिलाफ अभियान तेज हुआ है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कार्रवाई लगातार जारी है।

Police caught the warranty by becoming a scrap dealer