जागरूक करने पुलिस ने शुरू किया चेतना अभियान

खंडवा. महिला सुरक्षा शाखा पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देश पर मानव दुर्व्यापार के अपराधों की रोकथाम के लिए अभियान की शुरूआत की गई है। चेतना के नाम से शुरू हुआ यह अभियान शारदीय नवरात्रि के नौ दिन चलेगा। सोमवार को इसकी शुरूआत पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह की मौजूदगी में पुलिस कंट्रोल रूम से कर दी गई है। बताया गया है कि इस संबंध में महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध हो रही हिंसा की रोकथाम के लिए एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन भी किया गया। जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सूरज सिंह राठौर सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उपस्थित रहे। सेमिनार में पुलिस विभाग, महिला बाल विकास विभाग, बाल कल्याण समिति, चाइल्डलाइन, वन स्टॉप सेंटर, श्रम विभाग एवं जनसाहस टीम के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। सभी को मानव दुर्व्यापार, पॉक्सो एक्ट व मानसिक स्वास्थ्य के सम्बंध में अवगत कराया गया। साथ ही शपथ दिलाई गई। एडिशनल एसपी सीमा अलावा ने आकाशवाणी चैनल पर भी जागरूकता अभियान के सम्बंध में जानकारी दी। अभियान के संबंध में बताया गया है कि प्रदेश में थानों को महिलाओं के अनुकूल बनाने के एवं थानो में महिलाओं को सौहाद्रपूर्ण एवं मित्रवत वातावरण उपलब्ध कराने के लिए 250 थानों में ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया गया। जिसके तहत खंडवा जिले के जावर थाने में ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क की शुरूआत की गई है। अब खंडवा ज़िले में कुल 13 थानों में महिला हेल्प डेस्क प्रारंभ हो चुकी है।

