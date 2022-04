लुटेरी दुल्हन को पकड़ने मुंबई में डेरा जमाए है पुलिस

रकम के साथ गहने समेट कर भागी थी दुल्हन, दो आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी पुलिस

खंडवा. शादी के दो दिन बाद ही रकम और गहने समेट कर नई दुल्हन रफूचक्कर हो गई। मायके जाने के बहाने बीच रास्ते में कार से उतरकर वह गायब हुई है। दूल्हा और उसके पिता को जब पता चला कि उनके साथ धोखा हुआ है तो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। अब लुटेरी दुल्हन तक पहुंचने के लिए पुलिस की एक टीम चार दिन से मुंबई में डेरा जमाए है। इसके पहले शादी कराने और दलाली की रकम पचाने वाले दो आरोपियों को पुलिस पकड़ चुकी है। अब दुल्हन और उसके साथ रहने वाली युवती की तलाश की जा रही है।

यह है मामला

छैगांव माखन थाना क्षेत्र के कोलाडिट गांव में रहने वाले बहादुर सिंह पिता मोहन सिंह राजपूत अपने बेटे अंतर सिंह की शादी दलीचंद पिता लक्ष्मण के माध्यम से कराई थी।

दुलीचंद ने शादी कराने के लिए एक लाख रुपए लिए थे। जिसमें दुलीचंद ने अपने साथी विलास राव और कैलाश राव के साथ हिस्सा बांटते हुए पूजा नाम की लड़की से अंतर सिंह की शादी करा दी थी।

एक के बाद दूरसे को पकड़ा

पूजा नाम की लड़की दुल्हन बनकर 12 फरवरी को अंतर सिंह के घर पहुंची और दो दिन बाद ही उसने मां की तबीयत का बहाना बनाया। उसके मायके बैतूल जाने के लिए निकले तो पूजा नाम की दुल्हन टॉयलेट जाने के बहाने रास्ते से रफूचक्कर हो गई। वह अपने साथ गहने और रकम भी लेकर गई है। पुलिस ने बहादुर सिंह की रिपोर्ट पर आइपीसी की धारा 420, 34 के तहत आरोपी दुलीचंद, पूजा समेत चार लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। आरोपी दुलीचंद और उसके साथी विलास राव को गिरफ्तार किया जा चुका है।

गिरोह चलाती हैं लड़कियां

खबर है कि जो लड़की शादी करने के बाद गहने और रकम लेकर भागी है, वह अपने साथ एक और लड़की को शादी से पहले लेकर आई थी। अब तक की पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि नुल्हन एक ही लड़की बनती है और दूसरी कभी बहन तो कभी मौसी बनकर लोगों को झांसा देती है। मामले की जांच कर रहे एएसआइ नंदराम वासुरे ने बताया कि उनकी टीम जल्द ही आरोपी लड़कियों तक पहुंच जाएगी।

Police have camped in Mumbai to catch the robber bride