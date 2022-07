Election : सात फेरे लेने से पहले मतदान, BJP का पार्षद प्रत्याशी लॉकअप में बंद

नगरीय निकाय चुनाव में मतदान के दौरान कई बूथों पर विवाद की स्थिति भी बनी। भाजपा, कांग्रेस सहित निर्दलीय प्रत्याशी और कार्यकर्ता आपस में उलझते रहे

खंडवा. शहर के भगत सिंह वार्ड में मतदान (क्रमांक 62,63,64) में मतदान केंद्र में घुसने को लेकर विवाद हो गया। पुलिस ने भाजपा प्रत्याशी शेखर वर्मा को कोतवाली में बंद दिया। इसकी सूचना से केंद्र पर समर्थकों ने हंगामा कर दिया। पुलिस ने लाठी पटककर भीड़ को तितर-बितर किया। वार्ड में तनाव बढऩे पर एक घंटे बाद छोड़ दिया गया। इसकी सूचना पर कलेक्टर अनूप कुमार और एसपी विवेक सिंह केंद्र पर पहुंचे। निरीक्षण के दौरान अफसरों ने समझाइस देकर शांत कराया।

Voting before taking seven rounds, BJP councilor candidate locked in lockup