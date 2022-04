चोरों का सुराग जुटाने घटना स्थल पर पहुंची पुलिस

कोतवाली पुलिस ने पीडि़तों से की पूछताछ

खंडवा. शहर में बढ़ रही चोरी की घटनाओं पर अंकुश नहीं लग सका है। माता चौक विशाल नगर के एक घर को चोरों ने फिर निशाना बना लिया। अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण पाने के लिए कोतवाली पुलिस रविवार को रामनगर चौकी क्षेत्र पहुंची। यहां आठ दिनों में तीन घर से चोचरी हो चुकी है। तीनों घटना स्थल जांचने के बाद पीडि़तों से पूछताछ की गई और आस पास लगे सीसीटीवी कैमरे से सुराग जुटाने के प्रयास हुए। निरीक्षक कोतवाली बलजीत सिंह बिसेन ने खुद पीडि़तों से बात की और अपराधियों के बारे में जानकारी जुटाते हुए संदिग्धों से पूछताछ शुरू कराई है।

दिन दहाड़े चोरी

कोतवाली इलाके के माता चौक विशाल नगर निवासी अनिल बंसल पिता फूलचंद बंसल

ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए पुलिस को बताया कि 22 अप्रैल की सुबह 9 से शाम 5 बजे के बीच उनके घर का ताला तोड़कर चोरी की गई है। चोरों ने 20 हजार रुपए नकद के साथ सोना, चांदी के गहने चोरी कर लिए। इसी तरह कोतवाली इलाके के इतवारा बाजार से 17 अप्रैल को बाइक चोरी होने की रिपोर्ट की गई है। अमन नगर निवासी प्रकाश चंद्र ने शिकायत की है कि उनकी मोटर साइकिल एमपी 12 एमवाय 3810 चोरी हुई है।

हर रोज चोरी हो रहे वाहन

हाल ही में पत्रिका ने खबर प्रकाशित कर पुलिस का ध्यान इस ओर कराया था कि शहर से गांव तक वाहन चोरी की घटनाओं में इजाफा हुआ है। आंकड़ों पर गौर करें तो लगभग हर रोज एक वाहन चोरी जा रहा है। पुलिस अधीक्षक ने वाहन चोरों तक पहुंचने एक टीम बनाई है जो अपना काम कर रही है। लेकिन अपराधी अब भी वारदात कर रहे हैं।

Police reached the spot to collect clues about the thieves