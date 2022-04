जीजा-साले की मदद से चोर गैंग तक पहुंची पुलिस

मोबाइल दुकान से चोरी हुए सभी 56 मोबाइल जब्त, पुलिस ने छह आरोपियों को गिरफ्तार किया, कोतवाली इलाके में हुई थी वारदात

खंडवा. शहर कोतवाली इलाके की एक दुकान को निशाना बनाते हुए करीब 9 लाख रुपए कीमत के मोबाइल फोन चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफास कर लिया गया है। एडिशनल एसपी सीमा अलावा ने शनिवार को इस अपराध का खुलासा करते हुए बताया कि 56 मोबाइल फोन दुकान से चोरी हुए थे। जिसे चोरी करने वालों तक पुलिस जीजा-साले की मदद पहुंची है। छह आरोपी पकड़े गए हैं जिसमें तीन चोरी के अपराध में जेल में थे।

यह है मामला

17 फरवरी को फरियादी घनश्याम पिंजानी निवासी सिंधी कॉलोनी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी फूलगली में टोयोटा मोबाईल के नाम से दुकान है। 16 फरवरी की रात करीब साढ़े 9 बजे वह दुकान बंद कर घर चले गए थे। अगली सुबह आए तो दुकान का शटर उपर उठा हुआ था। दुकान के अंदर से 44 मोबाइल गायब थे। रिपोर्ट पर आइपीसी की धारा 457, 380 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान पता चला कि 12 मोबाइल फोन और चोरी हुए हैं। यानि कुल 56 फोन चोरी गए थे।

एक्टिव होते ही पहुंची पुलिस

वारदात के बाद साबर सेल की टीम लगातार निगाह रखे थी। चोरी हुए फोन के एक्टिव होने का इंतजार हो रहा था। तभी एक फोन चालू होते ही पुलिस को सूचना मिली। जिसके आधार पर कोतवाली पुलिस दीपक चौहान (23) निवासी नीमच हाल देपालपुर जिला इंदौर तक पहुंची। अभिरक्षा में लेकर उससे पूछताछ करने पर उसने 5 मोबाइल फोन जब्त कराते हुए बताया कि सभी फोन उसके साले पवन चौहान निवासी गवालु थाना सिमरोल जिला इंदौर से उसने लिए थे। जीजा और साले दीपक व पवन को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर मोर सिंह उर्फ मोनू पिता अनार सिंह चौहान निवासी ग्राम हिवरा थाना नेपानगर जिला बुरहानपुर तक पुलिस पहुंची। इसने बताया कि आरोपी राजा उर्फ अजहर पिता शेख सईद (22), फारूख पिता रमजान मुसलमान (22), मनोज पिता विष्णु पाटिदार (27) सभी निवासी ग्राम डाबियाखेड़ा थाना नेपानगर से 11 मोबाइल बेचने के लिए लिया था।

जेल से पकड़े गए आरोपी

दीपक, पवन और मोनू उर्फ मोर सिंह को आइपीसी की धारा 411 के तहत् गिरफ्तार कर 11 मोबाइल जब्त किए गए। प्रकऱण के मुख्य आरोपियों के संबंध में जानकारी लेने पर पता चला कि तीनों आरोपी पुलिस थाना नेपानगर के चोरी के अपराध में गिरफ्तार होकर जेल खंडवा में निरूद्ध हैं। आरोपीयों को न्यायालय के आदेश से पुलिस रीमांड में लेकर पूछताछ की गई।

गड्ढे में दबाए थे मोबाइल

शातिर चोरों ने मोबाइल फोन अनाज की पेटी, बाड़े के गड्ढे में दबाकर और अलमारियों में छिपाकर रखे थे। तीनों आरोपियों ने अपने अपने हिस्से के 45 मोबाइल फोन के साथ घटना में प्रयुक्त 2 सब्बल सहित मोटर साइकिल बरामद कराई। इस तरह 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर करीब 9 लाख रुपए कीमत के 56 मोबाइल फोन जब्त किए हैं।

इस टीम को मिली सफलता

आरोपीयों को गिरफ्तार करने व प्रकरण का पर्दाफाश करनें में नगर पुलिस अधीक्षक ललित गठरे, थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक बलजीत सिंह बिसेन, एएसआइ जितेंद्र चौहान, जितेंद्र तिवारी, हिफाजत अली, आरक्षक अनिल मछाने, चेतन राजपूत, साइबर सेल प्रधान आरक्षक जितेंद्र राठौर, साइबर सेल आरक्षक सुनिल लाडगे की अहम भूमिका रही।

