कोविड टेस्ट कराने दो घंटे अस्पताल में घूमती रही पुलिस

सिविल सर्जन ने किया व्यवस्था में बदलाव, अब शाम पांच बजे तक होगा कोविड टेस्ट

खंडवा. लूट के नौ आरोपियों को पकड़ने के बाद पुलिस उन्हें अदालत में पेश करने से पहले कोविड टेस्ट और सामान्य परीक्षण कराने जिला अस्पताल लेकर पहुंची। कार्रवाई में पुलिस को देर हो चुकी थी और 4 बज चुका था। जब कोविड सेंटर के सामने पुलिस गई तो यहां कोविड टेस्ट करने वाला कोई नहीं था। यहां बता दें कि आरोपियों को जेल में दाखिला तभी दिया जाता है जब उनका कोविड परीक्षण कराया गया हो। ऐसे में पुलिस के सामने परेशानी खड़ी हो गई। बात पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह तक पहुंची तो उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अफसरों से बात की। पुलिस को होने वाली परेशानी बताई और सहयोग करने को कहा। जिसके बाद आरोपियों का कोविड टेस्ट हो सका। इस बीच दो घंटे तक पुलिस परेशान होकर घूमती रही।

गौरतलब है कि जिला अस्पताल में कोविड टेस्ट के लिए सुबह 9 से शाम 4 बजे तक ही टेक्नीशियन उपलब्ध रहते हैं। इसके बाद जांच केन्द्र बंद कर दिया जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पुलिस 4 बजे के बाद आरोपियों को लेकर जाती है, ऐसे में उनको परेशानी होती थी। अब सिविल सर्जन डॉ. ओपी जुगतावत ने व्यवस्था में बदलाव कर दिया है। उन्होंने पत्रिका को बताया कि अब से सुबह 9 से शाम 5 बजे तक कोविड जांच केन्द्र खुलेगा और आवश्यकता पड़ने पर एक टेक्नीशियन ऑन कॉल बुलाया जाएगा। इस नई व्यवस्था से पुलिस ने राहत की सांस ली है।

बाल संप्रेक्षण गृह ने लौटाया

पुलिस के सामने केवल कोविड टेस्ट की समस्या नहीं रही। लूट के नाबालिग आरोपियों को जब बाल संप्रेक्षण गृह दाखिल करने के लिए पुलिस पहुंची तो वहां आयु प्रमाण पत्र मांग लिया गया। पुलिस के पास कोई रिकॉर्ड नहीं था। ऐसे में मजिस्ट्रेट से संपर्क करने के बाद बाल कल्याण समिति के सदस्यों से बात की गई। तब जाकर आरोपियों को बाल संप्रेक्षण गृह में दाखिला मिल सका।

Police roamed in the hospital for two hours to conduct Covid test