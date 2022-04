लुटेरी दुल्हन को मुंबई लेकर गई पुलिस

रकम के साथ जब्त करना है सोने की पांचाली

खंडवा. लुटेरी दुल्हन और उसकी सहेली को लेकर छैगांव माखन थाना पुलिस मुंबई गई है। जहां आरोपी युवतियों के कब्जे से 38 हजार रुपए की नकदी और सोने की पांचाली जब्त करना है। जब्ती के लिए ही पुलिस ने सोमवार को दोनों युवतियों को अदालत में पेश कर 7 अप्रैल तक के रिमांड पर लिया है।

थाना प्रभारी छैगांव माखन राधेश्याम मालवीया ने बताया कि अब तक की पूछताछ में दुल्हन बनी पूजा ने यह बात स्वीकार की है कि बंटवारे के बाद मिली रकम उसके मुंबई वाले घर में रखी है और दूसरी युवती नेहा उर्फ आशा के पास भी कुछ रकम है। दोनों ने सोने की पांचाली के बारे में स्पष्ट नहीं बताया है कि वह किसके पास और कहां है। गौरतलब है कि दुल्हन बनी पूजा उर्फ आलिविया और उसकी बहन का किरदार निभाने वाली सहेली नेहा उर्फ आशा दोनों निवासी मुंबई को थाना छैगांव माखन से सहायक उप निरीक्षक नंदराम वासुरे चार सदस्यीय पुलिस टीम के साथ लेकर मुंबई गए हैं। यहां बता दें कि छैगांव माखन थाना क्षेत्र के कोलाडिट गांव में रहने वाले बहादुर सिंह ने एक एकड़ जमीन बेचकर अपने बेटे अंतर सिंह की शादी आरोपी पूजा नाम की लड़की से कराई थी। जो कुछ दिन बाद ही झांसा देकर फरार हो गई थी। इसी मामले में शादी कराने वाले दो दलाल और फिर दोनों लड़कियों को पुलिस ने पकड़ा है। जब्ती कार्रवाही के बाद 7 अप्रैल से पहले पुलिस को दोनों आरोपी युवतियों को लेकर खंडवा लौटना है। ताकि दोनों को अदालत में पेश करते हुए अगली कार्रवाही की जा सके।

Police took the robber bride to Mumbai