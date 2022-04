रिमांड पर लुटेरी दुल्हन, मुंबई लेकर जाएगी पुलिस

अदालत में पेश कर 7 अप्रैल तक लिया पुलिस रिमांड, दोनों युवतियों से रकम व गहनों की होना है जब्ती

खंडवा. लुटेरी दुल्हन और उसकी सहेली के पकड़े जाने के बाद दोनों को सोमवार को पुलिस ने अदालत में पेश कर दिया। जहां से दोनों को 5 अप्रैल तक के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। रिमांड के दौरान दोनों युवतियों को पुलिस मुंबई लेकर जाएगी। जहां से इनके कब्जे से ठगी गइ रकम और गहने जब्त करना है।

गौरतलब है कि दुल्हन बनी पूजा उर्फ आलिविया और उसकी बहन का किरदार निभाने वाली सहेली नेहा उर्फ आशा को पुलिस महाराष्ट्र के मुंबई से पकड़ कर लाई थी। इसके पहले शादी कराने वाले दो दलाल भी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं जो मौजूदा समय में जेल में हैं। आरोपी युवतियों को अदालत में पेश करने पहुंची पुलिस टीम के सदस्य का कहना है कि युवतियों के परिजन भी यहां न्यायालय परिसर आए थे। लेकिन पुलिस से उनकी बात नहीं बन सकी। उन्हें पूर्व में ही सूचना देकर बताया था कि ठगी गई रकम और गहने पुलिस के पास जमा करा दें। लेकिन वह न तो रकम लेकर आए और न ही सोने की पांचाली अब तक पुलिस के हाथ लगी है। यहां बता दें कि छैगांव माखन थाना क्षेत्र के कोलाडिट गांव में रहने वाले बहादुर सिंह ने अपने बेटे अंतर सिंह की शादी आरोपी पूजा नाम की लड़की से कराने के बाद उसे सोने की पांचाली दी थी। आरोप है कि जब पूजा भागी तो वह पांचाली अपने साथ ले गई थी। इसके पहले शादी कराने के एवज में दलाल और गिरोह के सदस्य एक लाख रुपए भी ले चुके थे। पुलिस का कहना है कि सोमवार की रात ही मुंबई रवाना होकर जब्ती कार्रवाही शुरू की जाएगी ताकि रिमांड पूरा होने से पहले लौटा जा सके।

