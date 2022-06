polling : पहले चरण का मतदान , बूथों पर रवाना हुए मतदान दल

पंचायत चुनाव के पहले चरण की तैयारियां पूरी हो गईं। शुक्रवार को कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान दल रवाना हुए। गुरुवार को प्रभारी कलेक्टर रजनी सिंह ने पहले चरण की तैयारी पर फाइनल मुहर लगाई।

खंडवा. पंचायत चुनाव के पहले चरण की तैयारियां पूरी हो गईं। शुक्रवार को कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान दल रवाना हुए। गुरुवार को प्रभारी कलेक्टर रजनी सिंह ने पहले चरण की तैयारी पर फाइनल मुहर लगाई। मतदान शुक्रवार को होगा। कलेक्टर ने पहले चरण में खंडवा, हरसूद तथा बलड़ी (किल्लौद) के सेक्टर अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा अधिकारी समन्वय बनाकर मतदान कराएं। मतदान से पूर्व संवेदनशील व अति संवेदनशील क्षेत्र का भ्रमण कर ग्रामीणों से चर्चा करें।

Polling in the first phase, polling teams left for the booths