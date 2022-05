इस जिले में अमृत सरोवर तालाबों में मजदूरो को हटाया, जेसीबी मशीन को दी छूट

आइएस ईई बोले, बारिश के पहले निर्माण पूर्ण कराने शासन ने दी विशेष छूट, जिले में 100 तालाबों का कराया जा रहा निर्माण

Published: May 15, 2022 11:29:28 am

खंडवा. अमृत सरोवर तालाबों के निर्माण में मशीनों का उपयोग किया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला पंधाना विधानसभा क्षेत्र के भोजा खेड़ी ग्राम पंचायत में आया है। पंचायत अमला आधी रात जेसीबी मशीन से तालाब खनन कर मस्टर रोल पर मनमानी भुगतान किया जा रहा है। अधिकारियों का तर्क है कि बारिश से पहले तालाबों का निर्माण पूरा करने के लिए शासन ने अमृत सरोवर योजना में तालाबों के खनन के लिए मशीन का उपयोग किए जाने की विशेष छूट दी है।

