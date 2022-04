खंडवा में यहां हो रहा था सड़क का घटिया निर्माण, लोगों ने कर दी शिकायत

दोहद से मिर्जापुर रोड के नवीनीकरण कार्य में किया जा रहा है घटिया निर्माण, रोड़ पर डाला जा रहा काला आईल डांमर की मात्रा कम

बीड़. ब्लॉक के दोहद से मिर्जापुर रोड का नवीनीकरण का कार्य किया जा रहा है। लेकिन इस कार्य में गुणवत्ता का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जिसकी शिकायत पूर्व में ग्रामीणों ने पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों से शिकायत भी की लेकिन इस ओर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया।

ग्रामीणों के द्वारा बताया गया है कि जब भी विभाग के अधिकारियों को घटिया निर्माण कार्य के संबंध में जानकारी देते हैं तो बस एक ही सीधा और स्पष्ट जवाब मिलता है ठीक है जांच करेंगे ना तो कोई जांच करने मौके पर आता है और ना ही कोई निर्माण रोड की साइट पर मौजूद रहता है।

अपनी मनमर्जी से कार्य करने वाला ठेकेदार निर्माण कार्य को कर देता है और सरकारी राशि का दुर उपयोग किया जा रहा है दोहद- मिर्जापुर के तीन किमी के में ग्रामीणों का कहना है यह रोड टूट-फूट का शिकार हो गया था। जिसका नवीनीकरण कार्य भी सही नियमानुसार नहीं हो रहा है जहां जवाबदारों को ध्यान देने की

जरूरत है।

बता दें कि लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत बनवाया जा रहा है जहां कार्य कर कंपनी के द्वारा यह कार्य किया जा रहा है जहां तीन किमी के मार्ग पर 20 एमएम का रोड़ पर डामर करना है पर कार्य कर रहे ठेकेदार के द्वारा कार्य में मोटाई अनुसार डामर डालना है जो नहीं है।

वहीं रोड के कार्य में डामर की जगह काला आईल निर्माण में डाला जा रहा है जो मौके पर देखे भी जा सकता है। विभाग की उदासीनता के चलते यह कार्य ठेकेदार अपनी मनमर्जी से कर रहा है ना तो रोड की साफ-सफाई बराबर की गई है और ना ही रोड का लेवल मिलाया गया है अपनी मनमर्जी के कार्य की ओर बयां कर रहा है। पीडब्ल्यूडी विभाग के अंतर्गत मिर्जापुर से मुंदी

बाईपास रोड का निर्माण भी कराया गया था जिसमें भी निर्माण कार्य के चलते कई गुणवत्ता हिना मटेरियल का उपयोग किया गया है पर कई

बार ग्रामीणों ने इसकी शिकायत भी लोक निर्माण विभाग के

जवाबदार अधिकारियों को

प्रेषित की पर आज तक भी कोई कार्यवाही ना होना कई सवालों को जन्म दे रहा है। उपयोग

Poor construction of road happening here in Khandwa