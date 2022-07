शहर से देहात तक नहीं जा सकी पीओएस मशीन

पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण का इंतजार, यातायात पुलिस सीख रही चालान काटना

खंडवा. यातायात नियम तोड़ने वालों का चालान मशीन से करने की प्रक्रिया शहर में फौरी तौर पर शुरू हो गई। लेकिन पुलिस मुख्यालय से भेजी गईं पीओएस मशीनें देहात के थानों में नहीं पहुंच सकीं। मशीन भेजने से पहले पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण देना है, जिसके इंतजाम भी रेंज स्तर से हो नहीं पाए। यहां बता दें कि पुलिस मुख्यालय के आदेश पर 7 जुलाई को आनन फानन एक इंजीनियर को इंदौर से बुलाकर शहर के कुछ पुलिस अफसरों ने पीओएस मशीन को चलाना और इससे चालान बनाना सीखा था, ताकि मुख्यालय को जबाव भेजा जा सके कि यहां मशीनें चालू कर दी गई हैं। जबकि थाना स्तर पर इस मशीन को चलाने को प्रशिक्षण दिया जाना था। प्रशिक्षण के अभव में ही मशीनें डिब्बे में बंद रखी हैं।

खंडवा में 20 मशीन

खंडवा पुलिस को 20 पीओएस (पाइंट आफ सेल) मशीन मिली हैं। जिसमें पांच मशीनें पहले चरण में एक्टिव कर दी गई हैं। यह मशीन यातायात के साथ शहर के थानों में दी गई हैं। जबकि देहात के थानों में भी प्रशिक्षण देते हुए पीओएस मशीनें उपलब्ध कराना था।

कार्ड से कर सकेंगे पेमेंट

यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों से पुलिस जुर्माने की राशि नकद लेती है। कई बार लोगों के पास जुर्माना भरने के लिए उतने रुपए नहीं होते, ऐसी स्थिति में उन्हें छोड़ना भी पड़ता है। पीओएस मशीनें आने के बाद अब डेबिट और क्रेडिट कार्ड से जुर्माना राशि ली जा सकेगी।

अभी समझने में दिक्क्त

एक घंटे के प्रशिक्षण में शहर के पुलिस अधिकारी वह सब नहीं सीख पाए तो जरूरी था। तकनीकी जानकारी के अभाव में अभी पीओएस से चालान बनाने में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि यातायात पुलिस करते करते सीखने का प्रयास कर रही है।

POS machine could not go from city to countryside