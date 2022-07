जिले के थानों से प्रशिक्षण लेने आए अधिकारी, तकनीकी दिक्क्तों के लिए अब आएंगे इंजीनियर

Updated: July 17, 2022 11:56:35 am

खंडवा. यातायात नियम तोड़ने वालों का चालान करने के लिए आईं पाइंट आफ सेल मशीन का प्रशिक्षण शनिवार को यातायात थाना में दे दिया गया। इसके साथ ही शहर और देहात के थानों में मशीनें भी बांट दी गई हैं। इस संबंध में पत्रिका ने जब खबर प्रकाशित की तो आनन फानन विभाग ने जिले के थानों से अधिकारी व कर्मचारियों को बुलाते हुए फौरी तौर पर मशीन का उपयोग करना सिखा दिया है। इसके पहले प्रशिक्षण के अभाव में मशीनें डिब्बे में बंद रखी थीं।

यातायात के पास दो मशीन

खंडवा पुलिस को 20 पीओएस (पाइंट आफ सेल) मशीन मिली हैं। जिसमें पांच मशीनें पहले चरण में एक्टिव कर दी गई थीं। इनमें दो मशीन यातायात पुलिस के पास हैं। जबकि बाकरी 18 मशीन शहर व देहात के थानों में भी प्रशिक्षण देते हुए उपलब्ध करा दी गई हैं।

अभी आ रही तकनीकी दिक्क्त

यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों से अब डेबिट और क्रेडिट कार्ड से जुर्माना राशि ली जा सकेगी। हालांकि पीओएस मशीन के उपयोग में कुछ तकनीकी दिक्क्तें सामने आ रही हैं। इनसे चालान करने में समय लग रहा है। जिससे वाहन चालक व मालिकों को असुविधा हो रही है। इस मसस्या को दूर करने के लिए अब इंदौर से इंजीनियर की टीम को बुलाया जा रहा है।एक घंटे के प्रशिक्षण में शहर के पुलिस अधिकारी वह सब नहीं सीख पाए तो जरूरी था। तकनीकी जानकारी के अभाव में अभी पीओएस से चालान बनाने में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि यातायात पुलिस करते करते सीखने का प्रयास कर रही है।

POS machines distributed along with training in traffic police station