आदिवासी किसानों का आर्थिक स्तर बढ़ाने फलदार बाड़ी तैयार करेगा नाबार्ड

पुनासा क्षेत्र में नाबार्ड ने आदिवासी विकास योजना के तहत चयनित किए छह गांव

खंडवा. आदिवासियों की आर्थिक और सामाजिक स्तर बढ़ाने नाबार्ड फलदार पौधों की बाड़ी तैयार करेगा। आदिवासी विकास योजना में बाड़ी परियोजना के तहत छह गांवों के 200 किसानों को चिह्नित किया गया है। आदिवासी किसानों की वाड़ी की देखरेख के लिए नाबार्ड आगामी सात साल तक सुविधाएं मुहैया कराएगा। प्रारंभिक चरण में पुनासा ब्लॉक के छह गांवों को लिया गया है। प्रत्येक किसान फलदार 100-100 पौधों की बाड़ी तैयार करेंगे। बीस हजार पौध लगाए जाएंगे। बाड़ी लगाने के लिए 30 जुलाई तक डेडलाइन तय की गई है।

