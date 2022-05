कृषि मंडी में गेहूं के 350 रुपए गिरे भाव, किसानों को 10 लाख का झटका

मंडी सुबह आठ बजे से ही 90 वाहनों की कतार, दाम गिरने के बाद भी नकद भुगतान पर मंडी में टिके किसान

Updated: May 20, 2022 11:05:55 am

खंडवा केन्द्र सरकार ने बंदरगाह पर रखे गेहूं के निर्यात को लेकर भले ही छूट दे दिया हो, लेकिन अभी निर्यात का मामला पूरी तरह सुलझा नहीं है। इसका साइड इफेक्ट अन्नदाता की गाढ़ी कमाई पर पड़ने लगा है। मंडी में सप्ताहभर के भीतर गेहूं के भाव 350 रुपए गिर गए। जिससे किसानों की गाढ़ी कमाई को 10 लाख रुपए से अधिक का झटका लगा है।

agricultural market khandwa mandi price of wheat fell by Rs 350 in the agricultural market